Torna il torneo di tchoukball dedicato a Mirella Cerini a Castellanza
Terza edizione del “Mi…Va… il Tchoukball 2026”: province di Milano, Varese e Como a confronto nella palestra Da Vinci
Castellanza ospiterà sabato 21 marzo la terza edizione del torneo di tchoukball dedicato alla Città di Castellanza in memoria di Mirella Cerini. L’evento, organizzato dall’ASD Castellanza Tchoukball con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà presso la palestra comunale delle scuole Leonardo Da Vinci (via dei Platani 5), dalle 9 alle 14.30.
Il nome del torneo, “Mi…Va… il Tchoukball”, non è scelto a caso: le tre lettere iniziali richiamano le province di Milano, Varese e Como, le stesse da cui provengono le associazioni sportive invitate a partecipare, e il progetto mira proprio a rafforzare la rete di collaborazione tra i sodalizi sportivi del territorio. All’iniziativa sono invitati anche gli istituti scolastici primari e secondari di primo grado, pubblici e privati, del Comune di Castellanza e delle zone limitrofe. Scenderanno in campo dieci squadre suddivise in due categorie. Nella categoria M14 si sfideranno I 5° Peccati Capitali, I Pinguini Atomici, Rovello Foxes, Rovello Cats, Caronno Dubidubà e Cassano Sparrows. Nella categoria M11 si affronteranno Le Polente, I DeAManzoni, I Piscinitt e I Cuccioli. Le gare inizieranno alle 9 e la finale è prevista alle 14, seguita dalle premiazioni che si concluderanno entro le 14.30.
Il torneo in memoria di Mirella Cerini
Nasce dalla volontà dell’ASD Castellanza di offrire ai giovani atleti un’occasione di crescita, confronto e divertimento nel rispetto dei valori che contraddistinguono questo sport: il fair play viene prima del risultato. La manifestazione è anche un’opportunità per il pubblico di scoprire una disciplina ancora poco diffusa ma capace di coniugare dinamismo, rispetto dell’avversario e spirito di squadra.
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