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Un ottimo Varese fa tre punti ad Asti

La rete di uno scatenato Sovogui consegna i tre punti a Ciceri. Taina ci mette la faccia e salva i biancorossi nel finale dalla beffa dopo una partita controllata per lunghi tratti.

Biellese varese calcio

Un buon Varese vince di misura sul campo dell’Asti e porta a casa tre punti importanti per la corsa ai playoff.

La squadra di Ciceri gioca un’ottima partita riuscendo a sbloccarla dopo 13 minuti grazie ad un colpo di testa di Sovogui, uno dei migliori in campo tra i biancorossi, su cross di Tentoni. Dopo l’1-0 i biancorossi creano più volte i presupposti per il raddoppio, ma spesso e volentieri peccano di cattiveria sottoporta e non riescono a sfruttare le ghiotte occasioni.

Una scarsa cinicità che rischia di costare carissimo alla squadra di mister Ciceri. Nel finale, infatti, l’Asti è andato ad un passo dal pareggio proprio all’ultimo giro di orologio, con pericolo poi sventato da Taina con un intervento di faccia.

Il successo in trasferta consegna tre punti preziosi al Varese che sale a 45 punti ed entra momentaneamente in zona playoff, in attesa della gara tra Biellese e Celle Varazze di questa sera alle 20.30. L’Asti, invece, rimane fermo a 25 punti al terzultimo posto, appaiato al Celle Varazze.

 

Tabellino

ASTI – VARESE 0-1 (0-1)

Marcatori: 13’ Sovogui,

Asti: Brustolin, Gjura, Bresciani (46’ Mancini), Gatto, Ferrari (46’ Toldo), Soplantai, Mana (72’ Larotonda), Di Maira (75’ Mazzucco), Cirillo (33’ Isoldi), Podestà, Sacco A disp.: Costantino, Isoldi, Toldo, Larotonda, Ortolano, Altomonte, Mazzucco, Ciucci, Mancini. All.: Francesco Buglio

Varese: Taina, Sovogui (75’ Marangon), Berbenni, Agnelli, Costante, Bruzzone, Palesi, De Ponti, Barzotti, Tentoni (82’ Malinverno), Cogliati (89’ Qeros). A disp.: Bugli, Bertoni, Marangon, Malinverno, Fabris, Bianchi, Guerini, Qeros, Pliscovaz. All.: Andrea Ciceri

Ammoniti: 16’ Ferrari, 41’ Cogliati

Recupero: 1’ + 4’ 

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Pubblicato il 15 Marzo 2026
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