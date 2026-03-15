Un ottimo Varese fa tre punti ad Asti
La rete di uno scatenato Sovogui consegna i tre punti a Ciceri. Taina ci mette la faccia e salva i biancorossi nel finale dalla beffa dopo una partita controllata per lunghi tratti.
Un buon Varese vince di misura sul campo dell’Asti e porta a casa tre punti importanti per la corsa ai playoff.
La squadra di Ciceri gioca un’ottima partita riuscendo a sbloccarla dopo 13 minuti grazie ad un colpo di testa di Sovogui, uno dei migliori in campo tra i biancorossi, su cross di Tentoni. Dopo l’1-0 i biancorossi creano più volte i presupposti per il raddoppio, ma spesso e volentieri peccano di cattiveria sottoporta e non riescono a sfruttare le ghiotte occasioni.
Tabellino
ASTI – VARESE 0-1 (0-1)
Marcatori: 13’ Sovogui,
Asti: Brustolin, Gjura, Bresciani (46’ Mancini), Gatto, Ferrari (46’ Toldo), Soplantai, Mana (72’ Larotonda), Di Maira (75’ Mazzucco), Cirillo (33’ Isoldi), Podestà, Sacco A disp.: Costantino, Isoldi, Toldo, Larotonda, Ortolano, Altomonte, Mazzucco, Ciucci, Mancini. All.: Francesco Buglio
Varese: Taina, Sovogui (75’ Marangon), Berbenni, Agnelli, Costante, Bruzzone, Palesi, De Ponti, Barzotti, Tentoni (82’ Malinverno), Cogliati (89’ Qeros). A disp.: Bugli, Bertoni, Marangon, Malinverno, Fabris, Bianchi, Guerini, Qeros, Pliscovaz. All.: Andrea Ciceri
Ammoniti: 16’ Ferrari, 41’ Cogliati
Recupero: 1’ + 4’
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