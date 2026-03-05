Varese punta a Oriente: l’export verso l’India vola a +46%

Mentre l’Europa rallenta, il motore economico varesino trova nuova linfa nel subcontinente indiano. I dati presentati dalla Camera di Commercio di Varese durante l’incontro “Road to India” a Ville Ponti disegnano un quadro di espansione senza precedenti: nei primi nove mesi del 2025, le esportazioni della provincia verso l’India sono cresciute del 46,2%, superando i 129 milioni di euro.

Un’alleanza strategica che vede Varese contribuire per quasi il 7% all’intero export lombardo verso il Paese asiatico, confermandosi territorio d’eccellenza per la meccanica e la chimica.

I numeri del successo: macchinari e chimica in testa

La bilancia commerciale pende nettamente a favore delle imprese prealpine. Nel 2024, a fronte di 104 milioni di importazioni, Varese ha esportato beni per 134 milioni, con un saldo positivo di 30 milioni. A trainare le vendite sono: Macchinari (39%), Prodotti chimici (17%), Materie plastiche (13%).

«I legami industriali sono crescenti», spiega il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello. «L’India rappresenta un’opportunità per l’Europa di crearsi un’autonomia di mercato al di fuori di quelli tradizionali. In un momento storico difficile, è la dimostrazione che gli accordi politico-commerciali vincono sulle azioni militari».

Investimenti e testimonianze

La relazione non è solo commerciale, ma strutturale. Sono 23 le imprese indiane partecipate da investitori varesini (con 2.400 dipendenti e 650 milioni di fatturato), mentre la provincia ospita 8 realtà a capitale indiano.

Tra i casi di successo spicca quello di Softech, azienda varesina leader nei sistemi di monitoraggio ambientale. Il titolare, Mauro Roncari, ha raccontato l’approccio vincente negli aeroporti indiani: «Siamo sbarcati a Cochin, nel Kerala, un aeroporto “verde” alimentato a pannelli solari, dove abbiamo installato i nostri sistemi per la valutazione dell’impatto acustico. Una sfida nata dall’esperienza maturata negli scali nazionali e portata con successo all’estero».

Anche Michela Conterno, CEO di Lati e vicepresidente di Confindustria Varese, ha annunciato novità importanti: «Abbiamo appena inaugurato una Joint Venture in India. La domanda europea è debole, mentre l’India investe massicciamente in infrastrutture e beni durevoli. È lì che dobbiamo essere».

Verso l’accordo di libero scambio

Claudio Maffioletti, segretario generale della Camera di Commercio italiana in India, ha sottolineato l’importanza dell’imminente accordo di libero scambio UE-India: «Permetterà di abbattere barriere tariffarie rendendo il mercato ancora più promettente. L’India è un’oasi di stabilità e crescita, ideale per le nostre eccellenze, ma serve un approccio efficace e rispettoso delle regole locali».