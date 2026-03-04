Varese School Cup U14 riparte moltiplicando scuole aderenti, eventi e inclusione

Il doppio delle scuole, il triplo degli eventi e una valanga di entusiasmo per la seconda edizione della Varese School Cup U14 dedicata al tema dell’Inclusione.

Il primo appuntamento, mercoledì 4 marzo al Campus, ha visto sfidarsi le prime 6 scuole a canestro nelle coreografie delle Dance Crew e sugli spalti, a suon di creatività e tifo positivo.

Proposto dall’associazione Il Basket siamo Noi assieme all’Ufficio scolastico territoriale e alla Pallacanestro Varese, la School Cup ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo sport, proponendo esperienze significative in campo e nelle scuole, dove per settimane alunni e alunne delle secondarie di primo grado non solo si sono allenati ma hanno anche elaborato con i loro insegnanti strategie e materiale di comunicazione, striscioni e persino canzoni per partecipare all’evento che in questa categoria ha debuttato lo scorso anno e con successo. Tanto che i numeri in questa seconda edizione sono più che raddoppiati.

LE 12 SCUOLE DELLA VARESE SCHOOL CUP U14

Confermata l’adesione delle 5 scuole varesine che hanno partecipato alla prima edizione: Pellico (IC Varese2), Vidoletti (IC Varese 3), Anna Frank (IC Varese 4), Dante (IC Varese 5) e Maria Ausiliatrice. A queste si sono aggiunte altre 7 scuole, anche da fuori città: i Salesiani di Varese, e poi le secondarie degli Istituti comprensivi di Malnate, Gazzada, Cardano di Gallarate, Pertini e Galilei di Busto Arsizio.

Dodici scuole suddivise in due gironi per le fasi di qualificazione (la seconda giornata sarà il 16 marzo a Gazzada), da cui dovranno emergere le quattro squadre finaliste che si affronteranno nella grande festa finale, al palazzetto, il 27 marzo. Evento cui parteciperanno comunque tutte le scuole.

MASCOTTE, PON PON E RISULTATI

In questo mese di marzo dedicato alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 il tema della seconda edizione della Varese School Cup U14 è l’Inclusione nello sport.

Un tema che nella prima giornata della manifestazione la scuola media Pellico ha portato indossando Calzini spaiati in campo, e sugli spalti, per studenti e insegnanti. Persino per le zampe della mascotte, il Pellicano interpretato dalla docente di arte Susanna Padovan – docente di Arte e immagine, referente del progetto e figlia del cestista Renato Padovan, bandiera della nazionale di basket negli anni sessanta e del primo scudetto della Pallacanestro Varese nel 1961 – tra le prime sostenitrice dell’evento per le scuole secondarie di primo grado. LEGGI QUI L’ARTICOLO

Calzoncini di diverse fantasie invece per la squadra del Maria Ausiliatrice, con una mascotte-canestro simpatica e originale. Tra le mascotte anche una grande palla da basket peluche e un coniglio rosa gigante.

In dance crew tra bandane, magliette personalizzate, grandi fiocchi e pon pon, anche camicie a scacchi, ma con trame tutte diverse.

Alla fine della mattinata il campo ha decretato le due prime squadre finaliste: IC Iqbal Masih di Malnate e IC Varese 3 Vidoletti di Varese.

LA FESTA DELLA SCHOOL CUP U14 CONTINUA

«È stata una splendida giornata di sano sport e valori, anche nell’accettare e imparare dalle sconfitte – ha detto Paola Biancheri dell’associazione Il Basket siamo noi – A prescindere dal risultato del campo, le scuole hanno continuato a tifare i propri compagni. Era una delle cose che ci ripromettevamo di trasmettere. Lo sport come

veicolo di sani principi e valori».

L’obiettivo è super raggiunto e la festa continua per la School Cup U14 con le qualificazioni a Gazzada del 16 marzo e la festa finale del 27 marzo.

Prosegue intanto anche la Varese School Cup dei grandi, i ragazzi delle superiori, con 23 squadre iscritte, i tornei ancora in corso il 10 e 13 marzo e la finale del prossimo 14 aprile, sempre al Palazzetto.

Ultima tappa, non meno fondamentale, sarà quella delle premiazioni a maggio, in cui saranno proclamati i vincitori anche del settore comunicazione (tra giornalismo e slogan da proporre sul cubo). e in cui verranno assegnate le borse di studio, per entrambe le competizioni.