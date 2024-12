La Varese Basket School Cup conquista ragazzi e docenti della media Pellico

Proposta anche quest’anno dall’associazione Il Basket siamo Noi assieme all’Ufficio scolastico territoriale e alla Pallacanestro Varese, la Varese Basket School Cup per la prima volta apre alle secondarie di primo grado. Entusiasti ragazzi e insegnanti della media Pellico del IC Varese 2 che hanno aderito all’iniziativa, trasformando la competizione sportiva in un’occasione di crescita e di educazione civica che coinvolge tutta la scuola.

Il progetto ha subito fatto breccia nella comunità scolastica che ha dato vita a una serie di attività collegate alla Schoool cup, spaziando dall’arte allo sport, dalla tifoseria alla redazione di un magazine ad hoc. “L’entusiamo dei ragazzi è contagioso! Grazie alla disponibilità e alla capacità dei docenti di fare squadra abbiamo già definito diversi team e un logo, simbolo della nostra partecipazione al torneo”, spiega Susanna Padovan, docente di Arte e immagine, referente del progetto e figlia del cestita Renato Padovan, bandiera della nazionale di basket negli anni sessanta e del primo scudetto della Pallacanestro Varese nel 1961.

Tutti gli studenti della scuola hanno pensato e disegnato un logo per l’occasione. Alla fine tutto il personale scolastico ha partecipato alla scelta del vincitore: un pellicano a canestro.

Tra gli studenti della Pellico si sono poi creati diversi gruppi di lavoro misti, su adesione volontaria, composti da ragazzi e ragazze di prima, seconda e terza delle diverse sezioni. Ciascuno si dedica a un aspetto preciso del progetto. C’è chi si occupa dei cori e del fair play , chi della coreografia, chi del giornalino, tra foto, testi e interviste, anche in lingua straniera (l’insegnante consapevole dell’area counicazione è Anna Barbarini). Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro, anche con brevi riunioni nei laboratori della scuola durante la mattinata per poi rientrare ognuno nella propria classe.

Gli allenamenti di basket e per la dance crew sono invece partiti nel pomeriggio a dicembre, sempre gratuiti e sempre su adesione volontaria e coordinati dall’insegnante di motoria Nora Maffioletti . E proseguiranno per tutto gennaio, sino al torneo della prossima School cup che sarà giocata al Palazzetto di Varese il 7 febbraio con altre 4 scuole medie di Varese: Anna Frank, Vidoletti, Dante e Maria Ausiliatrice. Tutti gli studenti della Pellico raggiungeranno a piedi il Palazzetto quel giorno, per sostenere insieme la squadra dei pellicani. Lo faranno con un tifo positivo (coordinato dal docente Giuseppe Riggi), fatto di cori, acrobazie e cartelloni in una giornata di sport da ricordare a coronamento di un percorso che è diventato materia quotidiana, trasversale alle diverse ore di lezione.

Proposta dall’avvocato Paola Biancheri dell’associazione Il Basket siamo noi, la Basket school cup alla Pellico è diventata l’occasione non solo per implementare attività sportive, ma anche per fare arte, educazione al tifo positivo, al rispetto dell’avversario e quindi educazione civica sui campi, sugli spalti e più in generale nella vita. «Siamo particolarmente contenti dell’energia che si è creata attorno a questo progetto che aumenta il senso di appartenza a una comunità scolastica sempre più coesa», commenta la vicepreside Roberta Bonfanti.

Entusiasta del bel clima di gruppo e del grande coinvolgimento delle differenti componenti scolastiche alla Basket School Cup, è la nuova preside della Pellico, Katia Gargano. La dirigente scolastica si è detta disponibile al dialogo con i docenti e con i con genitori per accogliere proposte e opportunità di un territorio, quello nelle immediate vicinanze della scuola, particolarmente ricco di strutture sportive.

Nel corso del prossimo open day della scuola secondaria di primo grado Pellico, sabato 11 gennaio, saranno presentati alcuni dei progetti sportivi già in corso, a cominciare dalla rinnovata collaborazione con il Palaghiaccio Acinque Ice Arena, per piscina e discipline su ghiaccio.