Vergiate, corso di chitarra per ragazzi all’oratorio San Giovanni Bosco
Le lezioni saranno tenute dal maestro Cervini ogni domenica dalle 14,30. Organizza la Comunità Pastorale
A Vergiate prende il via un nuovo corso di chitarra dedicato ai più giovani. A partire da domenica 22 marzo, all’oratorio San Giovanni Bosco, sarà possibile partecipare alle lezioni tenute dal maestro Matteo Cervini.
Il corso organizzato dalla Comunità Pastorale è rivolto a tutti i ragazzi dagli 8 anni in avanti e si propone come un primo avvicinamento al mondo della musica e dello strumento. Durante gli incontri, i partecipanti potranno imparare a distinguere tra chitarra classica e acustica, conoscere l’utilizzo del plettro e acquisire le basi per iniziare a suonare.
Le lezioni si terranno ogni domenica alle ore 14.30 negli spazi dell’oratorio. Per partecipare è necessario iscriversi contattando il maestro Matteo Cervini al numero 347 3530649.
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