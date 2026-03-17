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Vergiate, corso di chitarra per ragazzi all’oratorio San Giovanni Bosco

Le lezioni saranno tenute dal maestro Cervini ogni domenica dalle 14,30. Organizza la Comunità Pastorale

chitarra musica

A Vergiate prende il via un nuovo corso di chitarra dedicato ai più giovani. A partire da domenica 22 marzo, all’oratorio San Giovanni Bosco, sarà possibile partecipare alle lezioni tenute dal maestro Matteo Cervini.

Il corso organizzato dalla Comunità Pastorale è rivolto a tutti i ragazzi dagli 8 anni in avanti e si propone come un primo avvicinamento al mondo della musica e dello strumento. Durante gli incontri, i partecipanti potranno imparare a distinguere tra chitarra classica e acustica, conoscere l’utilizzo del plettro e acquisire le basi per iniziare a suonare.

Le lezioni si terranno ogni domenica alle ore 14.30 negli spazi dell’oratorio. Per partecipare è necessario iscriversi contattando il maestro Matteo Cervini al numero 347 3530649.

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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