A Luvinate si celebra la Giornata della Terra

La comunità di Luvinate si prepara a celebrare la Giornata della Terra 2026 con un’iniziativa coinvolgente e ricca di significato: la “Grande Avventura Verde”. L’appuntamento è fissato per questa mattina, mercoledì 22 aprile. Nel giardino della scuola e in seguito presso il Parco del sorriso alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di Luvinate si ritroveranno all’insegna dell’educazione ambientale e del divertimento.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al rispetto del pianeta, trasformando la sostenibilità in un’esperienza concreta e partecipata. Attraverso attività ludiche e laboratoriali, i bambini saranno protagonisti di un percorso educativo che unisce gioco e responsabilità. Tra le iniziative più attese spicca la “caccia al tesoro degli ecologisti” nel giardino della scuola primaria, un’attività dinamica che stimola la curiosità e insegna, in modo coinvolgente, buone pratiche per la tutela dell’ambiente.

A seguire, grazie alla preziosa partecipazione di Legambiente, ci sarà un momento dedicato alla pulizia del Parco del sorriso. I partecipanti saranno guidati nella raccolta differenziata dei rifiuti, imparando a distinguere tra plastica, carta, vetro e umido, e comprendendo l’importanza del riciclo nella salvaguardia delle risorse naturali.

La giornata si inserisce nel più ampio progetto educativo della “Green School”, che promuove comportamenti sostenibili all’interno e all’esterno della scuola, coinvolgendo studenti, insegnanti e associazioni del territorio in un percorso condiviso di crescita civica.

In un clima di festa, tra giochi, natura e collaborazione, la “Grande Avventura Verde” rappresenta un’occasione preziosa per coltivare nei più piccoli una coscienza ecologica consapevole. Un’iniziativa che dimostra come, anche attraverso gesti semplici, sia possibile contribuire alla cura del nostro pianeta.