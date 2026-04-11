Ai Giardini Estensi la mostra dei funghi: scienza e natura protagoniste ad Agrivarese
Domenica 12 aprile, nell’ambito di Agrivarese in Città, l’Associazione Micologica Bresadola porta un’esposizione dedicata ai funghi primaverili della provincia: esemplari classificati, osservazioni al microscopio e divulgazione scientifica per promuovere conoscenza, sicurezza e rispetto degli ecosistemi
Come parte del suo programma annuale, l’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo di Varese, centro di eccellenza per lo studio delle componenti di biodiversità del suolo del “Progetto Speciale Funghi” dell’ISPRA, con alle spalle oltre cinquant’anni di attività, si appresta a predisporre la Mostra Micologica Primaverile nel corso di Agrivarese in Città, la manifestazione dedicata alla scoperta delle eccellenze agroalimentari varesine, in programma per domenica 12 aprile nei magnifici Giardini Estensi di Varese.
L’esposizione rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica e naturalistica dedicata al mondo dei funghi, con particolare attenzione alle specie primaverili presenti nel territorio della nostra provincia. I visitatori potranno vedere da vicino numerosi esemplari accuratamente classificati, accompagnati da schede di riconoscimento delle diverse specie, al fine di promuovere una raccolta consapevole e responsabile e la conoscenza di questo affascinante Regno della natura; inoltre, sarà possibile osservare i funghi esposti nella mostra al microscopio.
I micologi dell’AMB Varese saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni, chiarimenti e approfondimenti su caratteristiche, habitat, stagionalità e aspetti legati alla sicurezza alimentare. La mostra è rivolta agli appassionati di natura, raccoglitori, alle famiglie e agli studenti, con l’obiettivo di diffondere conoscenze scientifiche e sensibilizzare al rispetto degli ecosistemi boschivi, centrali in un sano sviluppo delle nostre società umane, in un’ottica di conservazione e di studio del mondo naturale.
I soci saranno a disposizione per fornire informazioni sul prossimo Corso di Micologia di Base tenuto dall’associazione, in programma per giovedì 7, 14, 21 e 28 maggio presso la sede dell’AMB Varese, in via Cimabue, 8.
Per informazioni sulle attività e sull’iscrizione all’associazione:
Associazione Micologica Bresadola – Gruppo di Varese
Via Cimabue 8, Varese
Tel. 351 966 8431
Email: ambvarese@gmail.com
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