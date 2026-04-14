Doppia amichevole Italia – Gran Bretagna a Varese: aperte le prevendite

Il campionato dei Mastini è finito ma le emozioni legate all’hockey su ghiaccio, a Varese, proseguono con un doppio impegno di rilevanza internazionale. Come annunciato da tempo, la pista della Acinque Ice Arena aprirà i battenti per due amichevoli tra le nazionali di Italia e Gran Bretagna in calendario domenica 10 (16,30) e martedì 12 maggio (19,50), culmine di un periodo di ritiro azzurro ai piedi del Sacro Monte. (foto M. Martegani/VN)

La Nazionale del commissario tecnico Jukka Jalonen arriverà infatti in città giovedì 7 maggio per uno stage di allenamento (sedute aperte al pubblico) in preparazione ai Mondiali di Top Division in programma in Svizzera dal 15 al 31 dello stesso mese a Friburgo e Zurigo. Un impegno molto importante per le due formazioni, vicinissime nel ranking internazionale (19a la Gran Bretagna, 20a l’Italia) e destinate a lottare per rimanere nel principale gruppo mondiale.

L’Italia arriverà all’appuntamento iridato forte della partecipazione al torneo olimpico in cui la squadra ha raccolto solo sconfitte ma ha anche mostrato in diverse occasioni di poter reggere il confronto con alcune superpotenze del disco su ghiaccio. Jalonen ha dovuto incassare l’addio del capitano “olimpico”, il varesino Thomas Larkin, che ha chiuso la carriera di alto livello con 105 presenze in azzurro. Larkin tornerà a vivere a Varese e non è un mistero che i tifosi dei Mastini sognino di rivederlo in giallonero: vedremo se il futuro riserverà qualche bella notizia in proposito.

Un varesino – anzi un malnatese – dovrebbe essere invece in pista con la maglia dell’Italia: l’attaccante del Lugano Marco Zanetti, 24 anni, proprio ai Giochi ha dimostrato di avere raggiunto un livello importante ed è stato convocato da Jalonen per i ritiri di preparazione. Per lui ci sarà certamente un occhio di riguardo speciale dai tifosi che assisteranno alle amichevoli contro gli inglesi, i quali resteranno a Varese nei tre giorni tra il 10 e il 12 maggio.

Il doppio match internazionale rientra nel programma stilato dalla Varese Sport Commission for Winter Games che, quindi, “allunga” il proprio periodo di attività oltre ai Giochi di Milano Cortina 2026, sempre con l’intento di portare in città – e alla Acinque Ice Arena – eventi rilevanti e in grado di accostare lo sport all’accoglienza e al turismo. Italia – Gran Bretagna è quindi una sorta di ripartenza post-olimpica sempre nel solco degli sport del ghiaccio.

ITALIA AI MONDIALI

La competizione mondiale prevede la presenza di 16 squadre suddivise in due gironi di qualificazione alla fase finale. L’Italia è inserita nel gruppo B insieme ai vicecampioni olimpici del Canada, a Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca, Slovacchia, Norvegia e Slovenia. Gli azzurri affronteranno queste partite a Friburgo con esordio il 16 maggio proprio contro i canadesi.

BIGLIETTI IN VENDITA

La Federazione ha annunciato l’avvio delle prevendite dei biglietti per le due partite: tagliandi disponibili sul circuito Liveticket.it e – se saranno ancora disponibili – ai botteghini del PalAlbani nei giorni delle partite. I tifosi possono acquistare sia l’abbonamento valido per le due gare oppure il biglietto della singola partita. Di seguito i prezzi nei diversi settori.

Tribuna centrale: €25 | ridotto under 18 €20 | abbonamento €45 | ridotto €36 Tribuna laterale: €20 | ridotto €16 | abbonamento €36 | ridotto €29

Curva inferiore Gold: €15 | ridotto €12 | abbonamento €27 | ridotto €21,50 Curva superiore: €12 | ridotto €9 | abbonamento €21,50 | ridotto €16

Area disabili rialzata: €12 | ridotto €9 | abbonamento €21,50 | ridotto €16