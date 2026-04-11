Esami Chievo Verona e Leon per Varesina e Castellanzese

Domenica 12 aprile alle 15 Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per la trentunesima e quartultima giornata del Girone B di Serie D. Entrambe vanno a caccia di punti salvezza contro la seconda e la terza in classifica. I rossoblù ospiteranno all’Elmec Solar Stadium il Chievo Verona, mentre i neroverdi riceveranno a Castellanza la Leon.

Nella serata di sabato si giocheranno gli anticipi Vogherese – Casatese Merate e Folgore Caratese – Oltrepò. In caso di successo, la Caratese festeggerebbe la promozione aritmetica in Serie C.

VARESINA – CHIEVO VERONA

Dopo la vittoria importantissima ottenuta sul campo della Virtus Ciserano Bergamo, la Varesina ora non deve fermarsi e dovrà fare di tutto per portare a casa altri punti fondamentali in chiave salvezza. Di fronte ci sarà la seconda in classifica, il Chievo Verona, le cui speranze di promozione ormai sono ridotte al lumicino e potrebbero essere completamente azzerate in caso di vittoria della Folgore Caratese nella gara di sabato sera contro l’Oltrepò. Infatti, i brianzoli, in caso di successo, festeggerebbero la promozione in Serie C; in caso contrario, dovranno aspettare le gare dei clivensi e della Leon. I Mussi Volanti hanno disputato una stagione altalenante, caratterizzata da periodi positivi e negativi che hanno privato la squadra di mister Marco Didu della possibilità di lottare fino alla fine con la Caratese per il salto di categoria. I gialloblù hanno totalizzato 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. A livello offensivo, vantano il secondo miglior attacco del campionato con 45 gol, stesso bottino del Milan Futuro; il miglior reparto offensivo è quello della capolista Caratese con 50 reti. A livello difensivo, i veneti sono undicesimi con 38 gol subiti, uno in meno della Varesina. Il miglior marcatore della squadra ospite è Rocco Costantino con 9 reti, stessa cifra del bomber delle fenici, Dennis Costantino. I precedenti tra le due formazioni sono 5, con un bilancio leggermente favorevole alla Varesina (2 vittorie, contro l’unica del Chievo, più 2 pareggi). All’andata si impose la squadra di Spilli per 2-1 in trasferta.

CASTELLANZESE – LEON

I neroverdi, dopo la sconfitta nell’ultimo turno in casa della Casatese Merate, sono attesi da un altro impegno molto complicato contro una delle squadre più in forma del Girone B di Serie D, la Leon. Per la squadra di Del Prato sarà fondamentale portare a casa una vittoria, perché il successo della Real Calepina nel recupero con il Milan Futuro ha spinto i neroverdi in zona playout. La Castellanzese dovrà cercare di interrompere la striscia negativa che dura da quattro gare, iniziata con il pareggio con la Varesina, seguito da tre sconfitte. Dall’altra parte, i leoni brianzoli sono in un momento molto favorevole, con 8 vittorie nelle ultime 9 gare, una striscia che li ha portati in piena zona playoff, addirittura al terzo posto con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. La formazione di Vimercate ha il quarto attacco in virtù dei 42 gol segnati, dietro a Chievo Verona e Milan Futuro (45) e alla capolista Folgore Caratese (50). A livello difensivo, gli arancionerogrigi sono quinti con 30 gol subiti, al pari dell’Oltrepò, dietro a Casatese Merate e Scanzorosciate (28), Virtus Ciserano Bergamo (25) e Caratese (21). Al “Provasi” si sfideranno i due migliori marcatori del campionato: da una parte Mario Chessa con 14 gol e dall’altra Mattia Bonseri con 19. I precedenti tra Castellanzese e Leon sono 5, con bilancio favorevole ai brianzoli (2 successi, contro l’unico neroverde, più 2 pareggi). All’andata terminò 2-2.

31ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Vogherese – Casatese, Caratese – Oltrepò, Brusaporto – Milan Futuro, CASTELLANZESE – LEON, Sondrio – Caldiero, Pavia – Scanzorosciate, Real Calepina – Breno, VARESINA – CHIEVO, Villa Valle – Virtus CBG.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 63, Chievo 52, Leon 51, Casatese Merate 49, Milan Futuro 47, Villa Valle, Scanzorosciate e Brusaporto 45, Oltrepò (-3) 43, Virtus CBG 41, Caldiero e Real calepina 39, CASTELLANZESE 36, Breno 33, VARESINA e Pavia 31, Sondrio 24, Vogherese (-6) 8.