I gatti e la volpe: incontri curiosi al Sacro Monte di Varese
A immortalare il curioso momento è stato Giuseppe Catania una sera di alcuni giorni fa
Sembra la fiaba di Pinocchio, ma è capitato davvero al Sacro Monte di Varese.
Alcuni giorni fa, i gatti che abitano le vie del borgo di Santa Maria del Monte si sono trovati di fronte una volpe, che – circospetta – si aggirava nel “loro” territorio.
Un incontro curioso immortalato da Giuseppe Catania, che ha condiviso il video sulla propria pagina Facebook.
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