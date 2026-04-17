Varese News

Animali

I gatti e la volpe: incontri curiosi al Sacro Monte di Varese

A immortalare il curioso momento è stato Giuseppe Catania una sera di alcuni giorni fa

volpe gatti sacro monte di varese

Sembra la fiaba di Pinocchio, ma è capitato davvero al Sacro Monte di Varese.

Alcuni giorni fa, i gatti che abitano le vie del borgo di Santa Maria del Monte si sono trovati di fronte una volpe, che – circospetta – si aggirava nel “loro” territorio.

Un incontro curioso immortalato da Giuseppe Catania, che ha condiviso il video sulla propria pagina Facebook.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Aprile 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.