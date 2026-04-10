Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Parlamentare di lungo corso, prima nel Pci, poi nei partiti eredi della tradizione comunista, è scomparsa a 87 anni di età
I messaggi di cordoglio e ricordo di Maria Pellegatta, parlamentare di lungo corso (prima nel Pci, poi in Rifondazione e Comunisti Italiani), scomparsa a 87 anni di età
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L’ANPI di Cassano Magnago annuncia con profondo dolore la scomparsa di Maria Agostina Pellegatta, già senatrice della Repubblica e figura storica del movimento comunista e antifascista del nostro territorio.
Insegnante, militante politica e instancabile testimone dei valori della Resistenza, Maria Pellegatta ha dedicato la propria vita all’impegno civile, sociale e istituzionale. La sua attività politica, sempre coerente e appassionata, si è sviluppata sia a livello locale che nazionale, rappresentando un punto di riferimento per generazioni di donne e uomini impegnati nella difesa della democrazia e della giustizia sociale.
Fedele agli ideali del movimento operaio e alla tradizione del Partito Comunista Italiano, ha continuato fino agli ultimi anni a partecipare attivamente alla vita pubblica e alle iniziative dell’ANPI, contribuendo a mantenere viva la memoria storica e i valori della Costituzione.
La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità di Cassano Magnago e in tutta la provincia.
L’ANPI la ricorda con riconoscenza e affetto, impegnandosi a proseguire nel solco dei valori per cui ha lottato.
Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze.
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Con profondo cordoglio apprendiamo della scomparsa della Senatrice Maria Agostina Pellegatta, figura di grande rilievo per la storia civile e politica del nostro territorio.
Colpita da una malattia fulminante, ci lascia a pochi giorni dalla sua partecipazione all’iniziativa promossa da Acli e Anpi dedicata alle Donne Costituenti, alla quale aveva preso parte con il consueto senso di responsabilità e attenzione ai temi della memoria democratica.
Eletta alla Camera dei Deputati per il PCI (la prima volta nel 1972), ha rappresentato il Nord-Ovest in più legislature, contribuendo ai lavori parlamentari in anni cruciali della vita repubblicana. Prima donna del territorio a ricoprire quel ruolo, ha segnato un passaggio storico importante per la rappresentanza femminile.
Pur non essendo più attiva direttamente da qualche anno, Maria Pellegatta ha continuato a seguire con attenzione la vita della nostra comunità. Di recente ci eravamo confrontati su Piazza 25 Aprile, scambiandoci opinioni e riflessioni che confermavano ancora una volta il suo legame profondo con Cassano Magnago e la sua sensibilità verso il bene comune.
Con Maria Pellegatta se ne va un pezzo importante della nostra storia. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro pensiero più sincero.
Tommaso Police
Consigliere Comunale
“Lista Tommaso Police sindaco”
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