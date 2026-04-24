La campagna elettorale de “La nostra Luino”, incontri pubblici ed eventi per illustrare il programma

Prosegue nell’Alto Verbano la campagna elettorale della Lista “La Nostra Luino” del candidato sindaco Marco Massarenti.

Il gruppo che ha come riferimento il noto professionista, «si presenta come una vera lista civica», si legge in una nota, «estranea alle solite logiche di partiti; nasce dalla quotidiana frequentazione della realtà locale ed è dedicato unicamente alle esigenze ed alle potenzialità di sviluppo del territorio luinese».

I candidati consiglieri sono un insieme di persone di diversa estrazione (imprenditori, professionisti, frontalieri, ex-appartenenti alle forze dell’ordine, pensionati, volontari attivi nel mondo del sociale, cittadini attenti all’ambiente sportivo) che hanno deciso di mettere il proprio tempo, le proprie esperienze e competenze, al servizio della città.

L’obiettivo è fare delle proprie differenze un punto di forza, per arrivare a coprire il maggior numero possibile di settori in cui possa operare concretamente la pubblica amministrazione, prestando attenzione alle necessità di tutti i cittadini, di tutto il territorio.

Il mantra è che l’ascolto e il dialogo sono i primi e più essenziali punti di partenza per un’amministrazione efficace.

Proprio per questo il percorso finora compiuto si è caratterizzato da diversi incontri pubblici, alcuni già svolti, altri in programma nei prossimi giorni: il gruppo sarà a Voldomino domenica 3 maggio in mattinata, a Moncucco il 9 maggio la mattina e in centro a Luino il 9 maggio nel pomeriggio.

La presentazione ufficiale della Lista è in programma per la serata del 13 maggio a Palazzo Verbania, ma il programma è già stato anticipato e diffuso e si articola attraverso alcuni punti decisivi:

1 – UN COMUNE CHE DIALOGA: l’istituzione vicino ai cittadini

2 – SICUREZZA: più luce, più persone, più sicurezza.

3 – RIGENERAZIONE URBANA, PAESAGGIO E VIABILITÀ: nuova vita agli spazi della città.

4 – GIOVANI E ANZIANI: una visione di comunità in cui nessuno resta indietro e ogni generazione ha un ruolo.

5 – SALUTE, SOCIALE E LAVORO: a difesa dell’ospedale di Luino, della Medicina di Base, dell’Assistenza, del lavoro sul territorio.

6 – TURISMO, CULTURA E SPORT: un progetto integrato per creare la prima città esperienziale del Lago Maggiore.

7 – WELCOME PET LUINO: Cittadini e Animali a loro agio.

Ciò che risalta, oltre ai contenuti, è il metodo di lavoro: non promesse roboanti, ma un impegno preciso, di persone pronte a “metterci la faccia” per sedersi al tavolo con tutti gli organismi e i protagonisti coinvolti.

L’intento è sviluppare quanto di buono sia stato fatto dalle precedenti amministrazioni e correggere il tiro dove invece le iniziative assunte abbiano rivelato i propri difetti, ma senza timore di intraprendere strade nuove e più moderne dove un adeguato progresso della città lo richieda, con una visione prospettica che abbia sempre ben presenti i rapporti costi-benefici.

Perché La Nostra Luino non è di chi la governa, ma di chi la vive, ci lavora e si confronta con i suoi pregi e difetti tutti i giorni.