Marco Massarenti si presenta: ascolto, servizi e una Luino più accessibile

Un percorso nato dall’ascolto del territorio e dalle esperienze quotidiane, tra lavoro e impegno sociale. Così Marco Massarenti, candidato sindaco a Luino per la lista civica “La nostra Luino”, racconta la scelta di scendere in campo in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

I motivi della candidatura

La decisione arriva dopo anni di riflessione: in passato avevo già ricevuto proposte, ma non mi sentivo ancora pronto. Oggi, anche grazie al contatto diretto con i cittadini e con persone fragili, ritengo sia giunto il momento giusto per mettersi al servizio della comunità.

Dunque tutto nasce da un percorso di ascolto…

Sì, credo che l’ascolto debba rappresentare un elemento fondamentale per chi si candida a governare. Ad oggi evidenzio una certa distanza tra amministrazione e cittadini e propongo quindi un Comune più aperto e accessibile, anche attraverso strumenti diretti come un numero WhatsApp per raccogliere segnalazioni e proposte.

Come ha costruito la lista?

La squadra è nata in modo spontaneo coinvolgendo professionisti e persone del territorio. L’obiettivo è superare le appartenenze politiche per mettere al centro competenze e soluzioni concrete ai problemi locali.

Sanità: quali proposte?

È un tema centrale anche alla luce del fatto che opero in questo settore. Nel percorso di ascolto ho potuto constatare le difficoltà dell’ospedale di Luino, soprattutto nel reperire personale, e per questo proponiamo incentivi come alloggi a canone calmierato per medici e infermieri, oltre a servizi dedicati alla fragilità. Ricordo che uno degli elementi importanti per affrontare un tema come quello della sanità è costituoto dalla formazione del personale che troppo spesso, una volta completato il ciclo di studi e attivate le prime esperienze professionali, si sposta verso la vicina Svizzera

Dunque arriviamo ad un tema chiave per Luino: frontalieri e lavoro

I frontalieri ricoprono un’importanza fondamentale per l’economia locale. E sono contrario alla tassa sulla salute. Propongo inoltre uno sportello informativo e misure per aumentare il reddito dei lavoratori locali, come agevolazioni sugli straordinari per cercare di evitare le fughe oltreconfine

Turismo e sviluppo

Il lago deve diventare una risorsa e non un limite come spessop viene inteso: non è una barriera d’acqua ma qualcosa che deve rappresentare un continuum del territorio luinese, deve essere da sprono per migliorare tutte le attività di promozione turistica. Tra le idee, percorsi informativi, app dedicate e una rete tra operatori per promuovere il territorio in modo coordinato.

Sicurezza e qualità urbana

Più illuminazione, lotta al degrado e collaborazione con associazioni e forze dell’ordine sono le linee indicate dal nostro gruppo. Centrale anche la prevenzione e la presenza sul territorio. Nell’area della stazione proponiamo di migliorare la sicurezza, magari cercando di incrementare i servizi di pattugliamento della polizia locale nelle aree più a rischio

Giovani, sport e scuola

Tra i progetti di sicuro punteremo su di un nuovo polo scolastico vicino alla stazione con un grande centro sportivo, per favorire accessibilità e attività per i giovani.

Viabilità e manutenzioni

Su questo argomento proponiamo maggiori controlli sugli appalti e sulla qualità degli interventi, dalle asfaltature al verde pubblico, per migliorare la vivibilità quotidiana. Insomma il nostro è un programma ampio che guarda alla concretezza, con l’obiettivo dichiarato di rendere Luino più vicina ai cittadini e capace di rispondere alle esigenze del territorio.