La Castellanzese sconfigge la Leon, al “Provasi” finisce 1-0.

La Castellanzese porta a casa tre punti fondamentali nella gara casalinga contro la Leon. I neroverdi stendono gli arancionerogrigi grazie alla rete del solito Mario Chessa, che firma il gol numero 15 del suo campionato e consolida la seconda posizione, alle spalle del centravanti della Leon Bonseri, sempre primo con 19 reti.

La Castellanzese, con questi tre punti, sale a quota 39 e al momento sarebbe salva grazie al divario di 8 punti sulla Varesina, che da regolamento annullerebbe il playout, condannando le Fenici alla retrocessione in Eccellenza.

La Leon, invece, in seguito al ko, scende al quarto posto, dopo essere stata scavalcata dalla Casatese Merate, vittoriosa nell’anticipo di sabato sul campo della Vogherese per 4-0.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 4-3-3 con Frigerio tra i pali, davanti a lui ci sono Rusconi, Gritti, Robbiati e Oleoni; in mezzo giocano Lacchini, Vernocchi e Castelletto; in avanti il tridente composto da Chessa, Guerrisi e Merkaj. Mister Ledian Memushaj risponde con un 4-2-3-1 con Generali a difesa della porta; in difesa giocano Gervasoni, Lekaj, Galimberti e Rossi; in mediana la coppia Ferrè-Bolis; sulla trequarti agiscono Nahrudnyy, Palma e Comelli a sostegno di bomber Bonseri. Dirige la gara Anna Frazza di Schio, coadiuvata dagli assistenti Francesco Di Venti di Enna e Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto.

Primo tempo

Avvio intenso e senza tatticismi, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. La Castellanzese prende subito l’iniziativa, alzando i ritmi e cercando varchi nella difesa della Leon. Il vantaggio neroverde arriva alla prima vera occasione: lancio lungo dalla retroguardia per Vernocchi, che sfonda sulla destra e mette in mezzo. Dopo un rimpallo favorevole, Merkaj controlla e serve un cross preciso sul quale Rossi prolunga di testa all’indietro. Chessa si fa trovare pronto e, con grande freddezza, batte Gervasoni per l’1-0. La reazione della Leon è immediata: Bonseri calcia a botta sicura, ma Rusconi si supera con un intervento decisivo che mantiene il vantaggio. Poco dopo è Comelli a provarci su punizione dalla trequarti, trovando però attento Frigerio. La prima parte di gara si chiude dopo un solo minuto di recupero con i neroverdi avanti 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa la Castellanzese continua a mantenere un atteggiamento propositivo, sfiorando il raddoppio in più circostanze. Prima Vernocchi, poi Boccadamo impegnano la retroguardia ospite, che riesce a salvarsi in extremis su un colpo di testa ravvicinato. La Leon prova a cambiare l’inerzia affidandosi a lanci lunghi e rapidi cambi di gioco, ma la formazione di Del Prato resta compatta e ordinata, trascinata da un dominante Lacchini in mezzo al campo. Il finale si accende nei minuti di recupero, quando Di Bartolo viene espulso per un fallo su Chessa. L’episodio scatena le proteste degli ospiti e porta a una serie di ammonizioni, tra cui quelle per il tecnico Memushaj, Palma, Guarino e Gervasoni. La Castellanzese gestisce senza affanni e al termine dei sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara. I neroverdi battono la Leon e conquistano tre punti di vitale importanza.

CASTELLANZESE – LEON 1–0 (1-0)

RETE: 23’ pt Chessa (C)

CASTELLANZESE (4-3-3): Frigerio; Rusconi, Gritti, Robbiati (19’ st Airaghi), Oleoni (38’ st Micheri); Lacchini, Vernocchi (18’ st Foglio), Castelletto; Merkaj (23’ st Boccadamo), Guerrisi, Chessa (44’ st Giuliani). A disposizione: Giroletti, Rausa, Bianchi, Cirigliano. Allenatore: Ivan Delprato

LEON (4-2-3-1): Generali; Gervasoni, Lekaj (32’ st Mascheroni), Galimberti, Rossi; Ferrè (27’ st Prandini), Bolis (13’ st Di Bartolo); Nahrudnyy (1’ st Bianchetti), Palma, Comelli (45’ st Guarino); Bonseri. A disposizione: Bonfanti, Scipione, Cugnata, Parodi. Allenatore: Ledian Memushaj.

ARBITRO: Anna Frazza di Schio; assistenti Francesco Di Venti di Enna e Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI: 41′ st Chessa (C), 43′ st Memushaj (alleatore Leon), 46′ st Palma (L), 47′ st Guarino (L), 51′ st Gervasoni (L)

ESPULSI: 41′ st Di Bartolo (L) per comportamento non regolamentare

RECUPERO: 1′ + 6′

RISULTATI 31ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Vogherese – Casatese 0-4, Caratese – Oltrepò 1-1, Brusaporto – Milan Futuro 0-4, CASTELLANZESE – LEON 1-0, Sondrio – Caldiero 1-1, Pavia – Scanzorosciate 1-0, Real Calepina – Breno 1-1, VARESINA – CHIEVO 0-1, Villa Valle – Virtus CBG 1-1.

CLASSIFICA

Caratese 64, Chievo 55, Casatese 52, Leon 51, Milan Futuro 50, Villa Valle 46, Brusaporto e Scanzorosciate 45, Oltrepò (-3) 44, Virtus CBG 42, Caldiero e Real Calepina 40, CASTELLANZESE 39, Breno e Pavia 34, VARESINA 31, Sondrio 25, Vogherese (-6) 8.