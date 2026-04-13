Musica e libri si incontrano a Maccagno con “Dialoghi tra musica e letteratura”

Sabato 18 aprile all’Auditorium Bruno Compagnoni una nuova tappa di Paesaggi Sonori. Una serata tra parole e pianoforte con autori e musicisti protagonisti in un dialogo senza mediazioni

Sarà una serata dedicata all’incontro tra arti quella in programma sabato 18 aprile alle ore 21 all’Auditorium Bruno Compagnoni di Maccagno. L’appuntamento, inserito nella rassegna “Paesaggi Sonori”, propone “Dialoghi tra musica e letteratura”, un evento che unisce la presentazione di opere letterarie all’accompagnamento musicale dal vivo.

Un dialogo diretto tra autori e musica

Protagonisti della serata saranno gli autori Gianluca Di Donato, Francesca Pilato e Annalina Molteni, che presenteranno le proprie opere senza la mediazione di un relatore, intrecciando parole e musica in un confronto diretto. Un format che punta sul dialogo spontaneo tra discipline, in linea con lo spirito di Momenti Musicali, promotore dell’iniziativa.

Un viaggio tra Vienna, Napoli e Parigi

Il percorso proposto attraversa epoche e suggestioni diverse. Si parte con la Seconda Scuola di Vienna di Berg e Webern, approfondita da Gianluca Di Donato attraverso il suo lavoro sulla liederistica con pianoforte. Si prosegue con l’universo narrativo di Francesca Pilato e i suoi incontri “incantati” e surreali ambientati a Napoli. La serata si conclude con il racconto degli ultimi mesi di vita di Chopin, attraverso il testo di Marguerite Poradowska, presentato per la prima volta in traduzione italiana da Annalina Molteni.

Il pianoforte accompagna la narrazione

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sarà la presenza del pianoforte, affidato allo stesso Gianluca Di Donato e al maestro Adalberto Maria Riva. Le esecuzioni musicali accompagneranno e dialogheranno con i testi, creando un intreccio continuo tra suono e parola.

Un progetto culturale condiviso

“Paesaggi Sonori” è un progetto di Momenti Musicali realizzato in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. L’iniziativa è sostenuta dai Comuni di Maccagno e Marchirolo, dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e da sostenitori privati, con la collaborazione dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

L’ingresso è libero e gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta a sostegno del progetto. Un’occasione per vivere una serata culturale che mette in relazione linguaggi diversi, valorizzando il territorio e la sua proposta artistica.