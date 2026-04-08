Parco del Ticino e Lago Maggiore: accordo con Plastic Free contro l’inquinamento da plastica

Il Parco del Ticino e Lago Maggiore e l’associazione Plastic Free uniscono le forze per contrastare l’inquinamento da plastica, un problema sempre più evidente anche nei corsi d’acqua e nei laghi del territorio. Negli ultimi anni, alcune ricerche scientifiche hanno infatti evidenziato la presenza di microplastiche in molti ambienti lacustri, segnale concreto di un ecosistema sotto pressione e della necessità di interventi coordinati.

Un patto per l’ambiente

È stato siglato un accordo di collaborazione tra l’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore e Plastic Free, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, in particolare della plastica.

L’intesa punta a promuovere comportamenti più sostenibili e a ridurre l’impatto dell’abbandono dei rifiuti, una delle principali cause di degrado degli ambienti naturali e acquatici del Parco.

Le azioni previste

La collaborazione si tradurrà in iniziative concrete sul territorio: giornate ecologiche di raccolta rifiuti aperte a cittadini, scuole e associazioni, campagne di educazione ambientale rivolte soprattutto ai più giovani e attività per diffondere buone pratiche contro l’uso della plastica monouso.

Un lavoro che si inserisce in un contesto sempre più delicato, anche alla luce degli studi che hanno riscontrato microplastiche nella fauna ittica locale, evidenziando come l’inquinamento invisibile sia ormai diffuso anche negli ecosistemi più preziosi.

Le voci dei protagonisti

«Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso una gestione sempre più sostenibile del nostro territorio – Monica Perroni, direttrice dell’Ente Parco – La sinergia con realtà attive come Plastic Free ci consente di amplificare l’impatto delle nostre azioni e coinvolgere attivamente la comunità».

«Essere al fianco del Parco del Ticino e del Lago Maggiore è per noi motivo di grande orgoglio – Valeria Frigerio, referente Plastic Free – Insieme possiamo fare la differenza, sensibilizzando i cittadini e intervenendo concretamente per ridurre la presenza di plastica e rifiuti nell’ambiente».

Uno sguardo al futuro

L’accordo si inserisce in un percorso più ampio di tutela della biodiversità e valorizzazione del patrimonio naturale. L’obiettivo è chiaro: proteggere ambienti fragili come fiumi e laghi, garantendo un futuro più sostenibile anche per le prossime generazioni.