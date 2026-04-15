Seconda apertura primaverile della Serra Tropicale di Comerio

Nuova occasione per visitare la Serra Tropicale di Comerio. Domenica 19 aprile 2026, dalle 10.00 alle 12.00, è in programma la seconda apertura primaverile di quello che viene definito un piccolo tesoro nascosto del territorio provinciale..

La visita sarà organizzata in due turni, ciascuno con un massimo di 25 partecipanti, ed è prevista la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite (clicca qui)

Per chi non dovesse riuscire a trovare posto, è già stata programmata una nuova apertura per domenica 10 maggio 2026, sempre con due turni alle ore 10.00 e alle ore 11.00. In attesa del link di iscrizione è possibile intanto scrivere a eventi@utopiatropicale.it per registrarvi.

Per maggiori informazioni info@utopiatropicale.it o al numero 340.7751511.