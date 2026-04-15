Varese News

Tempo libero

Seconda apertura primaverile della Serra Tropicale di Comerio

Domenica 19 aprile visite su prenotazione in due turni a numero limitato per scoprire il “tesoro nascosto” del territorio, con una nuova apertura già prevista a maggio

generica

Nuova occasione per visitare la Serra Tropicale di Comerio. Domenica 19 aprile 2026, dalle 10.00 alle 12.00, è in programma la seconda apertura primaverile di quello che viene definito un piccolo tesoro nascosto del territorio provinciale..

La visita sarà organizzata in due turni, ciascuno con un massimo di 25 partecipanti, ed è prevista la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite (clicca qui)

Per chi non dovesse riuscire a trovare posto, è già stata programmata una nuova apertura per domenica 10 maggio 2026, sempre con due turni alle ore 10.00 e alle ore 11.00. In attesa del link di iscrizione è possibile intanto scrivere a eventi@utopiatropicale.it per registrarvi.

Per maggiori informazioni info@utopiatropicale.it o al numero 340.7751511.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.