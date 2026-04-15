Seconda apertura primaverile della Serra Tropicale di Comerio
Domenica 19 aprile visite su prenotazione in due turni a numero limitato per scoprire il “tesoro nascosto” del territorio, con una nuova apertura già prevista a maggio
Nuova occasione per visitare la Serra Tropicale di Comerio. Domenica 19 aprile 2026, dalle 10.00 alle 12.00, è in programma la seconda apertura primaverile di quello che viene definito un piccolo tesoro nascosto del territorio provinciale..
La visita sarà organizzata in due turni, ciascuno con un massimo di 25 partecipanti, ed è prevista la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite (clicca qui)
Per chi non dovesse riuscire a trovare posto, è già stata programmata una nuova apertura per domenica 10 maggio 2026, sempre con due turni alle ore 10.00 e alle ore 11.00. In attesa del link di iscrizione è possibile intanto scrivere a eventi@utopiatropicale.it per registrarvi.
Per maggiori informazioni info@utopiatropicale.it o al numero 340.7751511.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.