Semaforo verde per Alessio Rovera: a Le Castellet scatta il GT World Challenge

Prende finalmente il via la stagione agonistica 2026 di Alessio Rovera, il pilota di Varese che è tra gli uomini di punta della Ferrari per quanto riguarda le competizioni endurance. L’alfiere del Cavallino Rampante si trova a Le Castellet (Francia) per disputare la 6 Ore valida per il GT World Challenge, quotato campionato internazionale, in programma dalle 18 di sabato 11 aprile.

Rovera porterà in pista la Ferrari 296 GT3 Evo, ovvero l’evoluzione della supercar che Maranello impiega attualmente nelle gare di durata: la vettura è come di consueto gestita dal team AF Corse e sarà condivisa dal 30enne di Casbeno con due compagni di squadra, il danese Nicklas Nielsen (con cui Alessio ha già corso e vinto nel 2021 e 2022) e con il 26enne bresciano Tommaso Mosca, quasi esordiente a questo livello ma con due titoli tricolori endurance nel 2023 e nel 2024.

Il GTWC in versione Endurance Cup si articola su cinque round di gara a partire proprio da Le Castellet, tracciato che ha già ospitato nei giorni scorsi i test ufficiali del campionato. In pista ci sono quasi 60 vetture GT3 per una gara che si preannuncia spettacolare anche per la formula prescelta: lo start alle ore 18 infatti, permette di correre sia alla luce del sole sia con l’oscurità visto che lo scadere delle 6 Ore previste è fissato a mezzanotte. Oggi (venerdì) sono in programma le prove libere, sabato le qualifiche alle 12,05 e appunto la gara.

«Non vedo l’ora di correre con la nuova Ferrari 296 GT3 Evo e lo sottolineo con un pizzico di orgoglio per l’intenso lavoro di sviluppo che ho svolto con team, tecnici e compagni – spiega Rovera alla vigilia – Nel test di questi giorni abbiamo percorso 188 giri cercando di sfruttare al meglio le possibilità di lavoro, anche se in preparazione di questa gara restano alcune soluzioni da rifinire. Visti i precedenti, Le Castellet è forse per noi la gara più difficile, soprattutto perché troveremo temperature più basse in notturna e nella gestione pneumatici. Il team è pronto alla sfida e in vista del campionato, che abbiamo già conquistato nel 2024, con la 24 Ore di Spa che rappresenta un altro obiettivo di prestigio».