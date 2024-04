Serie ELMS, Rovera alla “4 Ore” di Le Castellet da leader della classifica

Appena sceso dalla Ferrari 296 con cui sta disputando il mondiale WEC, Alessio Rovera è pronto a risalire su un prototipo per affrontare la seconda tappa stagionale della serie ELMS, la European Le Mans Series, in cui gareggia nella categoria LMP2 Pro-Am.

Tra venerdì 3 e domenica 5 maggio, piloti e vetture della ELMS saranno impegnati a Le Castellet per la “4 Ore” sul circuito del Paul Ricard: Rovera arriva all’appuntamento da leader della classifica di classe dopo il successo colto a Barcellona il 14 aprile scorso insieme ai compagni di squadra François Perrodo e Matthieu Vaxiviere.

Il terzetto, che gareggia per il team italiano AF Corse, sarà caratterizzato dal numero 83 sulle fiancate della Oreca motorizzata Gibson, lo stesso prototipo utilizzato dagli altri concorrenti del campionato gestito dall’ACO (l’organizzatore della 24 Ore di Le Mans). «Arriviamo alla seconda gara con una bella iniezione di fiducia derivata dal successo in Spagna dove la squadra ha brillato. Ci sono alcune incognite legate al meteo e sarà un fine settimana tosto perché soprattutto i team francesi saranno preparatissimi. Però anche per i miei compagni di squadra sarà la gara di casa: ce la metteremo tutta per confermarci in testa.

Proprio una scuderia francese, la Richard Mille TDS, è al secondo posto della classe LMP2 Pro-Am alle spalle di Rovera e soci che comandano con 25 punti, sette in più dei più immediati inseguitori (Beche, Saucy, Sales). Seguono nell’ordine le vetture di team importanti come Nielsen Racing, Algarve Pro Racing e Proton. Al “Paul Ricard” un’altra incognita sarà data dal traffico con ben 43 equipaggi iscritti tra cui 22 prototipi. Tra venerdì e sabato sono in programma prove e qualifiche, domenica 5 la gara con il via alle 11,30.