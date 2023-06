Rovera settimo al Paul Ricard. Ora la mira si sposta su Le Mans

Prosegue il lavoro di “messa a punto” in gara della nuova Ferrari 296 GT3 da parte di Alessio Rovera: il pilota di Varese ha portato in pista il neonato bolide del Cavallino Rampante nella seconda prova stagionale del GT World Challenge Europe concludendo la “1000 chilometri di Le Castellet” al settimo posto.

Risultato incoraggiante quello del team numero 51 così come il quinto posto ottenuto dall’altra Ferrari 296 di Sierra, Rigon e Fuoco (la numero 71) anch’essa gestita da AF Corse e Francorchamps Motors; Rovera ha occupato l’abitacolo nelle due ore finali e mantenuto la posizione già occupata in precedenza quando al volante sono andati Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen. (foto Kappae/Marco Losi)

Il varesino ha dovuto fronteggiare un problema al pescaggio che ne ha condizionato l’ultima ora ma ha ugualmente ottenuto la seconda top ten consecutiva. La classifica assoluta del GTWC non è un obiettivo percorribile per il terzetto della Ferrari 51 (Rovera e soci hanno 10 punti con un ottavo e un settimo posto) ma la messa a punto della 296 – una vettura che ha esordito in gara solo a gennaio ed è tutta da sviluppare – procede con gli alti e bassi tipici di queste situazioni.

Per Rovera l’appuntamento del Paul Ricard è stato però solo il primo di una doppietta in terra francese che prosegue ora con il bersaglio più grosso, la 24 Ore di Le Mans che si disputa tra sabato 10 e domenica 11 giugno. Dopo aver corso a Le Castellet il varesino – come molti altri colleghi – si è spostato sul circuito della Sarthe per i test che precedono il massimo appuntamento del mondiale endurance (il FIA WEC). Rovera in quel caso sarà sempre al volante di una Ferrari GT, la “vecchia” 488 con cui sta lottando per il titolo di classe LMGTE-Am.

Tornando al GTWC invece, va sottolineata la vittoria assoluta di Raffaele Marciello, alfiere italo-svizzero (con aderenze varesine) della Mercedes. “Lello” ha disputato una prova maiuscola nell’ultima parte di gara trascinando la AMG-GT3 numero 88 al successo e se stesso e il compagno Timur Boguslavskyi in testa alla classifica (la squadra era completata da Jules Gounon). Per il trio Mercedes anche un pizzico di fortuna visto il ritiro dell’Audi numero 40, andata KO mentre era saldamente in testa. Podio completato invece dall’altra Mercedes numero 777 (Engel, Stolz, Schiller) e dalla BMW M4 numero 98 di Eng, Wittman e Yelloly. Top ten per Valentino Rossi, ottavo sulla BMW numero 46 del team WRT.

«Weekend abbastanza positivo – dice intanto Rovera – Ero contento dopo le qualifiche e anche il bilanciamento della macchina in gara era buono, quindi peccato per quanto successo nella seconda parte della corsa perché senza dubbio qualcosa in più avremmo potuto fare e ottenere. Torneremo a Spa (prossima tappa del GTWC ndr) con ulteriori obiettivi ma nel frattempo ci siamo già spostati a Le Mans per i test della 24 Ore e quindi la concentrazione è già proiettata sulla rincorsa al Mondiale Endurance».