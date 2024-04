Rovera in vena di sorpassi, rallentato da un contatto: nono a Le Castellet

Un Alessio Rovera in vena di sorpassi ha raccolto meno di quanto sperato nella prima tappa del GT World Challenge Europe 2024, campionato endurance per vetture gran turismo che vede il pilota di Varese impegnato a bordo di una Ferrari 296 GT3 gestita dal team AF Corse – Francorchamps Motors. (foto Kappae-Marco Losi)

Al termine della “3 Ore” di Le Castellet, Rovera e i compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon hanno ottenuto il nono posto finale, il migliore per le vetture del Cavallino Rampante che hanno pagato dazio in termini di prestazioni ad alcune delle rivali. Su tutte la BMW M4 del team Rowe che ha vinto la gara con Farfus, Harper e Messe davanti alla Lamborghini Huracane di Iron Lynx (Cardarelli, Bortolotti, Cairoli) e alla Mercedes AMG di GetSpeed (Stoll, Schiller, Gounon).

Sul circuito del “Paul Ricard”, Rovera è stato autore di un’ottima partenza: scattato 11° in griglia il varesino al termine del primo giro era sesto con ben cinque sorpassi già messi a segno. Per un lungo tratto del primo stint di gara Alessio è rimasto in lotta tra quinta e sesta piazza fino a che un contatto causato da un’altra vettura lo ha spinto fuori pista facendogli perdere terreno e posizioni.

Rovera ha lasciato quindi da ottavo il volante a Rigon che lo ha infine ceduto a Pier Guidi con i tre piloti italiani che alla bandiera a scacchi si sono ritrovati in nona posizione con i relativi primi punti in campionato. Nel secondo round, la celebre 24 Ore di Spa, ci sarà però in palio un bottino doppio e quindi a livello di classifica generale la prova belga avrà un valore ben superiore.

Ai piedi del podio (quarto) si è invece piazzato Raffaele Marciello, italo-svizzero con radici anche varesine, da quest’anno impegnato con la BMW del team WRT insieme a un compagno di squadra d’eccezione, Valentino Rossi, e a Maxime Martin.

«Dopo i sorpassi in partenza ho dato il massimo all’interno di un gruppo di testa molto competitivo facendo del mio meglio per sfruttare le potenzialità della nostra 296 GT3 – ha spiegato Rovera – anche se al Paul Ricard abbiamo sofferto in termini di velocità di punta sui lunghi rettilinei. Prendiamo i primi punti anche se possiamo migliorare a partire da Spa».

Sceso dalla 296, Rovera risalirà subito su un prototipo per disputare la ELMS (European Le Mans Series) in classe LMP2 nella “4 Ore di Barcellona” in programma tra venerdì 12 e domenica 14 aprile. Il varesino torna su una Oreca-Gibson allestita da AF Corse insieme ai francesi Matthieu Vaxiviere e François Perrodo con i quali ha già formato un equipaggio vincente. «Cercherò di dare il massimo anche a Barcellona e sarà un piacere tornare a lavorare insieme alla squadra e ai miei compagni di equipaggio, si punta in alto».