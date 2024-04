Rovera, primo centro stagionale: vittoria di classe in ELMS a Barcellona

Prima vittoria 2024 per Alessio Rovera: il pilota di Varese, impegnato nel primo appuntamento con le European Le Mans Series (ELMS) centra il successo il categoria Pro-Am a bordo del prototipo LMP2 Oreca-Gibson portato in pista dal team AF Corse.

Sul circuito di Barcellona la vettura numero 83 si è imposta con una gara in rimonta e una strategia ben disegnata che ha permesso di vincere la “4 Ore” e di ottenere addirittura il sesto posto assoluto, dietro solo a equipaggi formati solo da piloti professionisti. Rovera e i compagni di squadra François Perrodo e Matthieu Vaxiviere si issano quindi subito in testa alla ELMS, uno degli obiettivi inseguiti quest’anno dal ferrarista di Varese.

A lanciare la gara per la vettura di AF Corse è stato Perrodo: l’esperto gentleman francese ha tenuto buoni ritmi ma ha dovuto “pagare” una penalità (drive through) a causa di un sorpasso avvenuto in regime di bandiere gialle. Rovera ha quindi guidato nello stint centrale facendo segnare tempi notevoli: per lui anche il giro più veloce dell’intera competizione in 1.30.174.

Grazie ai sorpassi di Rovera la #83 è risalita dal sesto posto a ridosso delle prime posizioni di categoria. A quel punto Vaxiviere ha completato l’opera guadagnando la prima piazza di Pro-Am mantenuta poi davanti alla #29 di Richard Mille (Sales, Beche, Saucy) e alla #24 di Nielsen Racing (Falb, Noble, Costa Balboa). La classifica assoluta è andata invece alla Cool Racing con la vettura numero 37 di Fluxa, Jakobsen e Miyata.

«Lo scorso anno vincemmo ad Alcaniz, quest’anno a Barcellona: si vede che la Spagna porta bene alla nostra squadra – spiega Rovera al termine della gara – L’extra-potenza concessa alle LMP2 rende il prototipo ancora più divertente da guidare, soprattutto quando funziona così bene. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno per ottimizzarlo e penso che questo successo lo dimostri. Avevamo un grande ritmo e ora speriamo di confermarci nella prossima a Le Castellet, anche se ora torno a concentrarmi sul FIA WEC e sul prossimo weekend a Imola».

Alle porte c’è infatti il secondo round del Mondiale Endurance sulla pista italiana: in quel caso Rovera tornerà al volante di una vettura Gran Turismo, la Ferrari 296, condivisa con François Heriau e Simon Mann.