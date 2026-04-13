Simone Gonin a Materia: il curling olimpico si racconta al pubblico
Martedì 21 aprile alle 21 l’azzurro protagonista ai Giochi 2018 e 2022 incontra la Varese Curling per una serata dedicata allo sport rivelazione
Sarà una serata per scoprire da vicino uno degli sport che più ha incuriosito e appassionato il pubblico durante i recenti Giochi di Milano-Cortina 2026. Martedì 21 aprile alle ore 21, a Materia, è in programma “Dai cinque cerchi all’Acinque Arena”, incontro dedicato al curling e alla sua crescente popolarità.
Ospite principale sarà Simone Gonin, atleta della nazionale italiana, protagonista alle Olimpiadi invernali del 2018 e del 2022, che porterà la sua esperienza diretta sul ghiaccio dei grandi eventi internazionali. Insieme a lui interverranno dirigenti e giocatori della Varese Curling, impegnati nella diffusione di questa disciplina anche a livello locale.
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