Varese – Saluzzo in diretta
Penultima di campionato e ultima casalinga per i biancorossi che affrontano un avversario da sempre scomodo per provare ad avvicinarsi al traguardo playoff
Penultima di campionato per il Varese, che cerca di portare a termine il traguardo playoff. Al “Franco Ossola”, dopo la vittoria contro il Derthona, arriva il Saluzzo, da sempre avversario scomodo per i biancorossi.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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