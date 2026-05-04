A Corgeno è trionfo lombardo al Meeting Nord con sette podi su sette

Il Lago di Comabbio si è tinto di biancoverde durante l’ultimo fine settimana grazie alle prestazioni degli equipaggi regionali della Lombardia. Al Meeting Nord di Corgeno, i canottieri selezionati dalla Commissione Tecnica Regionale hanno ottenuto un successo pieno, portando sul podio tutti e sette gli equipaggi presentati e chiudendo la manifestazione con un bottino complessivo di cinque ori, un argento e un bronzo.

Il dominio delle ammiraglie e dei quattro di coppia

Le acque di Corgeno hanno consacrato la forza del vivaio lombardo, capace di imporsi in diverse specialità. Le vittorie più prestigiose sono arrivate dalle ammiraglie: l’otto Cadetti maschile (composto da atleti di Tremezzina, Luino, Moltrasio, Monate, Varese, Gavirate, San Cristoforo e Retica) e l’otto Cadetti misto hanno dominato le rispettive finali. Anche il settore femminile ha risposto con determinazione, centrando l’oro sia nell’otto Cadetti che nel quattro di coppia, quest’ultimo frutto della sinergia tra Bellagina e Gavirate.

Un progetto che valorizza il vivaio

Al di là delle medaglie, il Comitato regionale sottolinea l’importanza del percorso di crescita intrapreso con le società del territorio. Vestire il body biancoverde rappresenta infatti un riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto dai tecnici e dagli atleti. «La convocazione regionale si conferma un passaggio significativo – spiegano i vertici della Ctr guidata da Alberto Tabacco – che va a riconoscere il lavoro quotidiano delle canottieri lombarde e contribuisce alla crescita del vivaio, con uno sguardo che si estende in prospettiva al movimento nazionale».

Gavirate e Varese regine del medagliere

Se si guarda al rendimento delle singole società, il Meeting Nord ha eletto come protagoniste assolute le Canottieri Gavirate e Varese, che hanno fatto la parte del leone con rispettivamente 14 e 13 vittorie. Ottimi risultati sono arrivati anche dalla Sc Milano, con 9 ori, seguita a breve distanza da un gruppo compatto formato da Monate, Cus Milano, Garda Salò e Retica. Complessivamente, le realtà lombarde hanno dominato la scena conquistando ben 122 medaglie d’oro tra tutte le categorie in gara.

Successi dagli universitari ai master

Il fine settimana di Corgeno non ha premiato solo i giovanissimi. Il movimento remiero lombardo ha dimostrato la sua solidità anche nelle categorie superiori, ottenendo sei successi tra gli universitari e una presenza massiccia tra i Master. In quest’ultima categoria, i canottieri della regione hanno vinto 44 delle 61 serie di finali disputate nei due giorni, confermando una vitalità che abbraccia tutte le fasce d’età e consolida la Lombardia ai vertici del canottaggio del Nord Italia.