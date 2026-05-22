A Malpensa arrivano le salme dei quattro sub morti alle Maldive
Concluso il recupero dei corpi nella grotta sommersa dell’atollo di Vaavu. A Gallarate intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti
Dovrebbero arrivare sabato 23 maggio all’aeroporto di Milano Malpensa le salme di quattro dei cinque sub italiani morti durante l’immersione alle Maldive nell’atollo di Vaavu. Si tratta di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino.
Le operazioni di recupero erano state completate nei giorni scorsi da una squadra internazionale specializzata in immersioni tecniche, intervenuta nella grotta sommersa dove si è verificata la tragedia.
Intanto a Gallarate è stata disposta l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei cinque sub rientrato in Italia nei giorni scorsi. L’esame verrà eseguito all’obitorio dell’ospedale cittadino, struttura di riferimento per l’aeroporto di Malpensa, su disposizione della procura che coordina l’inchiesta sulla tragedia.
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