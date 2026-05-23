Atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub morti nell’immersione alle Maldive
I corpi trasferiti all'obitorio di Gallarate. Lunedì la Procura di Busto Arsizio conferirà gli incarichi per le autopsie
Sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia all’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri. Il volo è atterrato all’aeroporto di Malpensa alle 13.10 di sabato 23 maggio. I quattro erano deceduti il 14 maggio durante un’immersione nella grotta di Hekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu alle Maldive, insieme al capobarca Gianluca Benedetti, il cui corpo era già rientrato in patria nei giorni scorsi.
Da Malpensa le salme sono state trasferite all’obitorio di Gallarate, dove a partire dal pomeriggio di lunedì 25 maggio verranno eseguiti gli esami autoptici. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che opera per delega della Procura di Roma, conferirà ufficialmente gli incarichi per l’esecuzione delle autopsie nel corso di un’udienza già fissata per lunedì alle 12.30. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.
Sono stati incaricati dell’esame Luca Tajana dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, la tossicologa forense Cristiana Stramesi, sempre dell’università di Pavia, e l’anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri, considerato uno dei massimi esperti italiani in medicina iperbarica. All’udienza i legali delle famiglie potranno nominare i propri consulenti di parte: in particolare la famiglia di Federico Gualtieri indicherà Carola Vanoli, medica legale dell’Asl del Verbano Cusio Ossola.
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