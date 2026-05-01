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Busto Arsizio/Altomilanese

A8, chiusure notturne tra Busto e Gallarate e stop all’ingresso di Castellanza

Lavori alle barriere antirumore: tratto chiuso verso Varese tra il 4 e il 5 maggio. Nelle stesse notti chiuso anche l’ingresso di Castellanza verso Milano. Deviazioni su strade locali

lavori autostrada notte

Nuove modifiche alla viabilità sulla A8 Milano-Varese per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

Nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione Varese. Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente a Busto Arsizio e proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo la SS336 verso Malpensa e la SS33 del Sempione in direzione Gallarate, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Gallarate attraverso la viabilità urbana.

Sempre nelle stesse notti, ma con orario dalle 21 alle 5, sarà chiuso anche lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’ingresso di Legnano.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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