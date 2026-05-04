Aggressione a Saronno, 55enne ferito nella notte vicino al Comune
Il fatto si è verificato in via Marconi, non lontano dal municipio, nella notte tra sabato e domenica
Ancora un episodio violento nella notte a Saronno, a poca distanza dal municipio, dove un uomo è rimasto coinvolto in un’aggressione con arma bianca. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.45 della notte tra sabato e domenica in via Guglielmo Marconi.
Un uomo di 55 anni è stato soccorso dopo essere rimasto ferito in modo non grave al petto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, allertati insieme ai sanitari . Non sono ancora noti i contorni precisi dell’accaduto né le cause che hanno portato all’aggressione.
I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.
L’area dell’intervento si trova in una zona centrale della città, non lontano dal Comune, e questo ha reso necessario un rapido intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la situazione.
L’episodio arriva a poche ore di distanza da un altro intervento delle forze dell’ordine nel territorio comunale, nella frazione Cassina Ferrara, dove nella notte precedente si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni ragazzi.
In quel caso sono intervenuti carabinieri e ambulanza per prestare soccorso ad alcuni minorenni rimasti coinvolti. Le loro condizioni non sono risultate gravi.
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