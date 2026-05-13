“Amca” cerca sette portantini per accompagnare in montagna chi non può farlo da solo

AMCA Elevatori S.r.l., l’azienda varesina attiva da tre generazioni nella mobilità verticale, ha avviato la selezione di sette portantini per il progetto “Ascensori Naturali – Ti portiamo in vetta“. Le candidature sono aperte da subito.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione POLHA e le guide dell’associazione Controvento Trekking, punta a qualcosa di concreto e specifico: rendere accessibili i sentieri della provincia di Varese a persone con disabilità motorie, cognitive, anziani e chiunque non possa camminare in autonomia sui percorsi montani. Lo strumento sono le Joëlette E-Motion, portantine elettriche a una ruota, già usate in altri Paesi per questo scopo. In Italia, servizi strutturati come questo sono ancora rari.

Il servizio sarà presentato nelle prossime settimane. Ora si cercano persone che effettuino le quattordici uscite programmate, da giugno a settembre con una pausa ad agosto. Il compenso è di 100 euro netti a uscita. Le persone devono essere fisicamente idonee a muoversi su terreni irregolari con un carico. Età e provenienza non sono requisiti: conta la disponibilità concreta nelle date previste, la predisposizione a lavorare con persone fragili e la capacità di seguire protocolli di sicurezza. Un’esperienza pregressa in ambito sociale, sportivo outdoor, di assistenza alla persona o utilizzo delle jolette è un vantaggio, ma non è richiesta.

«AMCA si occupa da sempre di abbattere le barriere verticali negli edifici — dice Luca Corradini, titolare di AMCA Elevatori — Con Ascensori Naturali vogliamo fare la stessa cosa fuori dagli edifici con un progetto che abbia un senso concreto, non solo per chi ne usufruirà gratuitamente, ma anche per chi ci lavorerà. L’obiettivo è creare opportunità di lavoro reali sul nostro territorio perché per noi questo progetto è tanto una scelta sociale quanto imprenditoriale».

Le candidature si raccolgono inviando una mail a federica@maxlaudadio.com entro il 18 maggio, con curriculum e disponibilità ad effettuare il colloquio conoscitivo.