Indagine per droga, 24enne intercettato sull’autostrada a Mendrisio e arrestato

Un 24enne cittadino albanese residente in Albania è stato arrestato a Capolago, vicino a Mendrisio, per droga.

L’uomo è stato fermato dalla Polizia Cantonale il 29 aprile nell’area Segoma a bordo di una vettura che si dirigeva verso nord sull’autostrada A2. Al dispositivo coordinato dalla Polizia cantonale hanno collaborato anche i servizi antidroga della Polizia città di Lugano, della Polizia città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso.

La perquisizione dell’auto da parte dei collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha permesso di recuperare e sequestrare circa 54 grammi di cocaina.

Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.