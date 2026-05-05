La bici che vale miliardi e la richiesta di ergastolo per la mantide
Le news principali e quelle più curiose di martedì condensate in 10 minuti
Oggi vi proponiamo un approfondimento dedicato all’economia generata dalla bicicletta, facciamo il punto sul processo alla donna brasiliana che ha assoldato 9 uomini per far uccidere il compagno a Parabiago, l’inaugurazione di un nuovo stabilimento per un raviolificio che già non basta più.
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