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La bici che vale miliardi e la richiesta di ergastolo per la mantide

Le news principali e quelle più curiose di martedì condensate in 10 minuti

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Oggi vi proponiamo un approfondimento dedicato all’economia generata dalla bicicletta, facciamo il punto sul processo alla donna brasiliana che ha assoldato 9 uomini per far uccidere il compagno a Parabiago, l’inaugurazione di un nuovo stabilimento per un raviolificio che già non basta più.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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