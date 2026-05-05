Maltrattamento sui minori, i numeri di un’emergenza silenziosa

I dati nazionali della terza Indagine Nazionale sul Maltrattamento e Abuso su Bambini e Adolescenti, citata nel corso dell’inaugurazione della panchina bianca ai giardini estensi e pubblicata nel 2025 da AGIA, CISMAI e Terre des Hommes, restituiscono una fotografia allarmante e in peggioramento rispetto agli anni precedenti su questo tema.

In Italia sono 113.892 i minorenni in carico ai servizi sociali per maltrattamento, con un’incidenza pari a 13 ogni mille residenti. Il confronto con il 2018 è impietoso: l’incremento è del 58%. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’87 per cento. il maltrattamento avviene all’interno del nucleo familiare, e il 40% delle vittime subisce più forme di abuso contemporaneamente.

Uno dei dati più critici riguarda chi segnala: oltre la metà delle situazioni di rischio emerge solo grazie all’intervento dell’autorità giudiziaria, mentre appena l’1% delle segnalazioni arriva dai pediatri. Un dato che racconta quanto sia ancora fragile la capacità del sistema di intercettare precocemente le situazioni di pericolo, proprio nelle figure che hanno il contatto più diretto e continuativo con i bambini.

C’è poi una fascia d’età che resta quasi invisibile alle statistiche: quella tra zero e cinque anni, con soli 8 casi ogni mille abitanti. Un numero basso che non indica una minor incidenza del fenomeno, ma la difficoltà concreta di riconoscerlo e segnalarlo quando le vittime non hanno ancora gli strumenti per comunicare quanto gli sta accadendo.