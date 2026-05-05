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Sette chilometri di corsa a Vanzaghello per la Runzaghello

Sabato di sport a Vanzaghello il sei giugno con la nuova edizione della Runzaghello. Il circuito cittadino accoglie i corridori per una prova di resistenza sulla distanza dei 7 chilometri

Generico 20 Oct 2025

Vanzaghello si rimette in moto per la Runzaghello, la corsa podistica che attraversa il territorio comunale. L’evento sportivo è programmato per sabato 6 giugno, quando i partecipanti si ritroveranno per affrontare un percorso cittadino sulla distanza complessiva di 7 chilometri. (foto d’archivio)

Il punto di riferimento per gli atleti e per chiunque desideri partecipare alla manifestazione è il Palazzetto dello Sport situato in via Rossini 10. Il programma della giornata prevede che la partenza della gara avvenga alle 17, orario in cui i corridori lasceranno l’area dell’impianto sportivo per immettersi sul tracciato locale.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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