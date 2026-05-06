Tra le mani, per te è il laboratorio per bambini con ago e filo per la Festa della mamma

Ago e filo tra le mani dei bambini, con attenzione e creatività tra gli scaffli pieni di albi illustrati della libreria Potere ai bambini di Varese, per celebrare la Festa della mamma.

Si intitola “Tra le mani, per te” il laboratorio per bambini tra i 6 e i 12 anni guidato da insegnante steinerana in programma sabato 9 maggio alle ore 14.30 alla libreria indipendente di via Robbioni.

“In libreria lavoriamo così: partiamo dal benessere. Perché quando un bambino sta bene, riesce anche a esprimersi davvero” scrivono le libraie Chiara e Paola nell’invio a partecipare. In un’atmosfera profumata e tranquilla, possono nascere piccole meraviglie.

Creare diventa, quindi, un linguaggio potente. Un modo concreto per dire qualcosa che a volte le parole non riescono a dire. Anche un semplice, profondissimo: “ti voglio bene”.

Quello che nascerà dalle loro mani non sarà solo un oggetto, ma un gesto pieno di significato.

I bambini e le bambine – senza la presenza dei genitori – avranno l’opportunità di cimentarsi con ago e filo sotto la guida attenta di Simona, insegnante di lavoro manuale secondo la pedagogia Steiner Waldorf, per creare un dono dedicato alla mamma.

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Si raccomanda abbigliamento comodo e adatto ad attività manuali anche sporchevoli.