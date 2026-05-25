A giugno Materia si riempie di libri, musica, incontri, racconti dal mondo, riflessioni sull’attualità e nuove occasioni per stare insieme. Un calendario che attraversa temi diversi – dalla geopolitica all’ambiente, dal digitale alla memoria, passando per arte, sport, urbanistica e cultura – e che continua a costruire uno spazio aperto alla città e alle relazioni.

Tra le novità del mese nasce anche “A cena con l’evento e con le buone notizie”: alcune serate saranno precedute da momenti conviviali riservati ai soci di Anche Io APS, con la possibilità di mangiare qualcosa insieme prima degli appuntamenti in programma (SCOPRI DI PIU’ QUI)

TUTTI GLI EVENTI DI GIUGNO A MATERIA

Lunedì 1 giugno – ore 21

La Spagna è diversa

Roberta Cavaglià presenta La Spagna è diversa, un viaggio nella complessità della Spagna contemporanea. Partendo da uno slogan del passato, il libro attraversa trasformazioni sociali, turismo, diritti e ambiente raccontando un Paese lontano dagli stereotipi e attraversato da nuove tensioni e possibilità.

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Mercoledì 3 giugno – ore 20

Senzavincoli talk

Arte, identità e territorio si intrecciano nel progetto Senzavincoli, che racconta una geografia queer tra Milano e provincia attraverso dialoghi, testimonianze e performance. Intervengono gli artisti Giacomo Agnello Modica, Niccolò Quaresima, Annalisa Cermignani, Alice Zanchi e Matteo Bianchi del collettivo Giargiame, insieme ad Alice Millefanti e Tommaso Tramonte di Arcigay Varese. Dalle 20 rinfresco offerto da Fabio Longhin e dai suoi ragazzi, alle 21 inizio del talk.

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Giovedì 4 giugno – ore 18.30

Quello che i ragazzi vivono (e gli adulti devono capire)

Un incontro dedicato a genitori, insegnanti ed educatori per comprendere meglio il rapporto tra giovani e mondo digitale. “Dietro lo schermo” prova a raccontare emozioni, relazioni, rischi e opportunità che spesso sfuggono allo sguardo adulto. Intervengono le psicologhe Cristiana De Porcellinis e Miryam Pinotti del Centro Meraki e l’esperto informatico Massimiliano Minazzi di MPINFO.

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Giovedì 4 giugno – ore 21

Biodiversità alpina: come contribuire alla sua conservazione con la citizen science

Che cos’è davvero la biodiversità e perché è importante proteggerla? Un viaggio tra ecosistemi alpini, ricerca scientifica e citizen science insieme a Marco Cazzola, biologo ambientale e socio del Cai Carnago Giovani. Un’occasione per capire come anche i dati raccolti dai cittadini possano contribuire alla tutela dell’ambiente.

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Venerdì 5 giugno – ore 19

Festa Radio Materia – 1 anno

Radio Materia compie un anno. Una serata di festa con dj set, musica e i protagonisti delle trasmissioni e dei podcast che hanno accompagnato questo primo anno della web radio dello spazio libero di VareseNews.

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Lunedì 8 giugno – ore 21

La montagna vicina: alla scoperta dei rifugi dell’Ossola

Un viaggio tra i rifugi dell’Ossola e le montagne più frequentate dagli escursionisti del Varesotto e dell’Alto Milanese. Un incontro per raccontare luoghi, storie e cultura dell’andare in montagna insieme ai gestori dei rifugi Città di Busto Arsizio, Alpe Laghetto e Pietro Crosta e ad Andrea Zanardi del gruppo “Rifugi dell’Ossola”.

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Martedì 9 giugno – ore 21

Umani contro IA

Quiz, curiosità, storie incredibili e sfide interattive per esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale. “Umani contro IA” è un incontro leggero e sorprendente che mette alla prova il pubblico tra macchine intelligenti e capacità umane.

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Mercoledì 10 giugno – ore 21

Etica e aerospazio con Amalia Ercoli Finzi

Andrea Napoli intervista la professoressa Amalia Ercoli Finzi in una conversazione dedicata al rapporto tra innovazione, ricerca scientifica e responsabilità etica. Un incontro per riflettere sul futuro senza perdere di vista il bene comune.

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Giovedì 11 giugno – ore 21

Le sere dei miracoli. Dieci anni irripetibili a Varese tra basket e altro

Marco Alfieri racconta l’epopea della Ignis Varese degli anni Settanta, una squadra leggendaria capace di segnare un’epoca nel basket europeo. Un libro che intreccia sport, società e trasformazioni profonde del territorio varesino.

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Venerdì 12 giugno – ore 21

DovesiCanta

Una serata senza palco e senza pubblico, dove si canta insieme anche senza esperienza. Un progetto realizzato con Solevoci per condividere musica, armonie e relazioni in modo spontaneo e collettivo.

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Lunedì 15 giugno – ore 21

Tunisi mon amour. Viaggio nella città dalle mille anime

Leonardo Martinelli accompagna il pubblico in un viaggio dentro Tunisi, tra strade, incontri e identità che raccontano una città viva, complessa e lontana dai cliché.

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Martedì 16 giugno – ore 21

C’era l’amore a Sarajevo

Gigi Riva racconta Sarajevo durante l’assedio: la guerra, la distruzione ma anche la vita che continuava a resistere tra amicizie, amori e quotidianità. Un incontro che parla di memoria e dei conflitti che ancora attraversano l’Europa.

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Mercoledì 17 giugno – ore 21

Il cuore è sempre a sinistra

Laura Campiglio attraversa oltre un secolo di storia progressista raccontando amori, relazioni e contraddizioni delle figure simbolo della sinistra internazionale. Un viaggio ironico e curioso tra politica e sentimenti.

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Giovedì 18 giugno – ore 21

Antichi custodi di pietra e villaggi sull’acqua

Un viaggio tra archeologia, palafitte e misteri sommersi dei laghi varesini insieme a Paolo Baretti, Massimo Magnoni e Valter Ghiringhelli, in attesa del nuovo Ecomuseo di Bodio Lomnago.

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Venerdì 19 giugno – ore 21

Fiati d’Oriente e trame digitali in “Come vento tra Foglie d’Ulivo”

Ermanno Librasi presenta un viaggio musicale tra suoni orientali, trame digitali e paesaggi visivi. Una serata dove musica e immagini si incontrano e dialogano.

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Lunedì 22 giugno – ore 21

Milano l’Avana solo andata

Un incontro dedicato a Cuba, ai suoi miti e alle sue contraddizioni attraverso il podcast del Sole 24 Ore costruito intorno al racconto di Luisa Morandini.

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Martedì 23 giugno – ore 19

Dove il cielo tace

La Cooperativa Intrecci presenta il libro Dove il cielo tace, una raccolta di storie vere di fuga e speranza oltre confine curate da Debora Campanile.

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Martedì 23 giugno – ore 21

Argentina, cinquant’anni fa il golpe

Un incontro per ricordare il colpo di stato del 24 marzo 1976 e gli anni della dittatura argentina attraverso testimonianze, immagini d’archivio e racconti dei protagonisti.

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Mercoledì 24 giugno – ore 21

Martini da vicino

Un ritratto umano e quotidiano del cardinale Carlo Maria Martini attraverso testimonianze, episodi e ricordi raccolti nel volume Martini da vicino.

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Giovedì 25 giugno – ore 18.30

L’abito bianco da sposa

Una storia ambientata negli anni della guerra e della Resistenza che racconta coraggio, dignità e ruolo delle donne nei momenti più difficili della storia italiana.

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Giovedì 25 giugno – ore 21

La pianificazione urbanistica per una città verde

Un incontro dedicato al Piano di Governo del Territorio di Varese e ai temi del consumo di suolo, dei servizi ecosistemici e del contrasto ai cambiamenti climatici.

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Venerdì 26 giugno – ore 21

Miacaracarolina sul palco di Materia: voce, violoncello… e l’inaspettato

Miacaracarolina porta a Materia Tra parentesi, un progetto musicale tra fragilità, resistenza e partecipazione del pubblico.

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Lunedì 29 giugno – ore 21

“Ho fatto un sogno in mandarino”. In Cina con Alessandro

Alessandro Ceschi racconta sei anni vissuti a Pechino tra studio del mandarino, pandemia, spaesamento e ricerca di una nuova idea di casa.

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Martedì 30 giugno – ore 21

Voci e realtà dall’Africa occidentale: tra social e solidarietà

Un viaggio tra Senegal, Gambia e Costa d’Avorio tra racconti, social network e progetti di solidarietà insieme a Elisa Thiam, Bernadette Kouakou e Dino Azzalin.

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