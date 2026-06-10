A Ispra una serata per conoscere i vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili

I riflessi delle crisi internazionali e delle tensioni geopolitiche si manifestano in modo concreto sul piano economico e sui canali di approvvigionamento energetico locali, ponendo la necessità di valutare nuovi modelli di gestione delle risorse. Con l’obiettivo di analizzare l’autonomia energetica e l’impatto ambientale sul territorio, i gruppi consiliari Ispira, Ispra Cresce e Ispra per Tutti hanno promosso un incontro pubblico per conoscere meglio le comunità energetiche rinnovabili.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno alle 21:00 nella Sala Serra di Ispra, situata in via Milite Ignoto 31. La serata intende offrire una panoramica sulle opportunità collegate alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), portando all’attenzione dei cittadini esempi pratici e progetti in fase di sviluppo nell’area del Basso Verbano.

Nel corso dell’incontro, interverranno Renato Aldeni, presidente della Cer dei Laghi e membro della Rete per il Clima del Verbano, e di Fulvio Fagiani, componente del comitato tecnico-scientifico dei medesimi organismi. I relatori illustreranno l’evoluzione della Cer dei Laghi, realtà istituita nel 2024 dal Comune di Travedona Monate come ente capofila che associa attualmente circa 140 soggetti tra privati cittadini, realtà associative, enti del terzo settore e attività produttive.

«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è fornire informazioni e strumenti utili per comprendere una trasformazione già in corso, che non riguarda soltanto gli aspetti tecnici o ambientali della produzione energetica, ma anche il modo in cui immaginiamo il futuro delle nostre comunità e il contributo che ciascuno può offrire per costruirlo».

L’ingresso all’evento, organizzato e patrocinato dalle rappresentanze consiliari, sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza.