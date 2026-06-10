A Ispra una serata per conoscere i vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili
I gruppi consiliari Ispira, Ispra Cresce e Ispra per Tutti promuovono una serata informativa sul ruolo della Cer dei Laghi e sui benefici della produzione energetica diffusa
I riflessi delle crisi internazionali e delle tensioni geopolitiche si manifestano in modo concreto sul piano economico e sui canali di approvvigionamento energetico locali, ponendo la necessità di valutare nuovi modelli di gestione delle risorse. Con l’obiettivo di analizzare l’autonomia energetica e l’impatto ambientale sul territorio, i gruppi consiliari Ispira, Ispra Cresce e Ispra per Tutti hanno promosso un incontro pubblico per conoscere meglio le comunità energetiche rinnovabili.
L’appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno alle 21:00 nella Sala Serra di Ispra, situata in via Milite Ignoto 31. La serata intende offrire una panoramica sulle opportunità collegate alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), portando all’attenzione dei cittadini esempi pratici e progetti in fase di sviluppo nell’area del Basso Verbano.
Nel corso dell’incontro, interverranno Renato Aldeni, presidente della Cer dei Laghi e membro della Rete per il Clima del Verbano, e di Fulvio Fagiani, componente del comitato tecnico-scientifico dei medesimi organismi. I relatori illustreranno l’evoluzione della Cer dei Laghi, realtà istituita nel 2024 dal Comune di Travedona Monate come ente capofila che associa attualmente circa 140 soggetti tra privati cittadini, realtà associative, enti del terzo settore e attività produttive.
«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è fornire informazioni e strumenti utili per comprendere una trasformazione già in corso, che non riguarda soltanto gli aspetti tecnici o ambientali della produzione energetica, ma anche il modo in cui immaginiamo il futuro delle nostre comunità e il contributo che ciascuno può offrire per costruirlo».
L’ingresso all’evento, organizzato e patrocinato dalle rappresentanze consiliari, sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.