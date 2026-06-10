Bellucci colpisce ancora: batte Hanfmann ed è nei quarti a Stoccarda

«Non rallentare!». Su uno dei (rari) errori all’inizio del terzo set c’è un “manifesto” della partita con cui Mattia Bellucci ha superato il secondo turno dell’Open di Stoccarda, torneo ATP 250 sull’erba, uno dei tradizionali appuntamenti che portano il mondo del tennis verso Wimbledon.

E Bellucci non ha rallentato: mettendo sotto costante pressione Yannick Hanfmann, il mancino di Castellanza ha portato a casa un successo meritatissimo in tre set, ma solo perché in quello centrale il tedesco è riuscito a strappargli il tie-break. 7-5, 6-7 (4) 6-2 il punteggio a favore di Mattia dopo due ore e mezza di tennis, un arco di tempo in cui il giocatore varesotto non ha mai concesso un break all’avversario. (foto Boss Open – Stuttgart)

Ben 13 gli ace di Bellucci contro i 12 di Hanfmann, che poteva contare sul sostegno del pubblico locale (corretto però alla fine nell’applaudire l’azzurro) e che arrivava all’appuntamento con una classifica migliore (numero 59 attuale) rispetto al 25enne mancino, affiancato per l’occasione da coach Paolo Moretti.

Servizi vincenti a parte, Bellucci è stato bravo anche sulla risposta e preciso nelle discese a rete, un aspetto del gioco particolarmente importante sull’erba. E, soprattutto, non ha fallito l’appuntamento con i break: quello del primo set si è rivelato decisivo nel prendersi il parziale, i due ottenuti nel terzo set hanno messo alle corte un Hanfmann che a quel punto è apparso sfiancato dai botta e risposta di fronte a un Bellucci, invece, assai tonico.

Nei quarti di finale, lo scoglio sarà ancora più tosto: Bellucci dovrà affrontare uno tra Taylor Fritz, testa di serie numero 2 del seeding e numero 9 al mondo, e Martin Landaluce che per il castellanzese è una vera e propria “bestia nera”, avendolo battuto quattro volte in altrettanti incontri. Ma in caso di vittoria Bellucci potrebbe tornare intorno al suo best ranking, uno stimolo in più per fare bene.

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