BPM a Note Lente, la musica d’autore che nasce dall’incontro e dalla condivisione
Nato durante la pandemia come percorso parallelo alla Balcon Band, il progetto di Ettore e Claudia valorizza la canzone d’autore italiana e porta la musica in contesti di comunità e inclusione
La musica come strumento di relazione, memoria e partecipazione. È questo il filo conduttore della nuova puntata del podcast Chi l’avrebbe mai detto su Radio Materia, condotta da Orlando Mastrillo, che ha ospitato i musicisti Ettore e Claudia per raccontare il progetto acustico BPM a Note Lente.
Nato durante il periodo della pandemia, BPM a Note Lente rappresenta un percorso artistico parallelo rispetto all’esperienza della storica Balcon Band. Un’iniziativa che ha permesso ai due musicisti di approfondire una dimensione più intima e raccolta, mettendo al centro l’ascolto, le parole e il significato dei brani proposti.
Un progetto nato dalla passione per la canzone d’autore
Nel corso dell’intervista, Ettore e Claudia hanno ripercorso le proprie esperienze personali e musicali, evidenziando come percorsi differenti possano convergere in una proposta artistica comune. Il duo ha spiegato di voler valorizzare il patrimonio della canzone d’autore italiana, portando all’attenzione del pubblico testi e autori che spesso trovano poco spazio nei circuiti mediatici più diffusi. La scelta di proporre arrangiamenti acustici consente infatti di mettere in evidenza le parole e le storie raccontate nelle canzoni, offrendo un’esperienza di ascolto più diretta e coinvolgente.
La musica come strumento sociale
Uno dei temi centrali della conversazione è stato il ruolo sociale della musica. Ettore e Claudia hanno raccontato le collaborazioni attivate con cooperative e realtà del territorio, sottolineando l’importanza di portare la musica in contesti dove può diventare occasione di incontro e condivisione.
Particolare attenzione è stata dedicata alle esibizioni nelle case di riposo, esperienze che permettono di creare momenti di dialogo tra generazioni e di risvegliare ricordi attraverso le canzoni.
Il finale in musica negli studi di Radio Materia
La puntata si è conclusa con l’esecuzione di alcuni brani dal vivo negli studi di Radio Materia, offrendo agli ascoltatori un assaggio del repertorio di BPM a Note Lente.
Un momento che ha sintetizzato il messaggio emerso durante tutta l’intervista: la musica non è soltanto intrattenimento, ma anche uno spazio di incontro, ascolto e partecipazione collettiva, capace di mantenere viva una dimensione profondamente umana dell’arte.
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