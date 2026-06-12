Varese News

Varese Laghi

Cade in bici sulla Sp57 tra Gazzada e il Ponte di Vedano, lunghe code

È accaduto alle 17.30 di venerdì 12 giugno, sul posto sono intervenute ambulanza e automedica

varese generiche

Incidente per un ciclista sulla Sp57 tra l’A8 e il Ponte di Vedano, con conseguenti lunghe code in entrambe le direzioni, a causa delle operazioni di soccorso.

È accaduto alle 17, nel tratto appena sotto al paese di Lozza. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di un urto con altro veicolo, ma di una caduta. Il ciclista, 32enne, è stato portato in ospedale al Circolo di Varese in “codice giallo”, con ferite o traumi significativi ma non in pericolo di vita.

Come detto sono lunghe le code: alle 17.30  la colonna di veicoli inizia alla rotonda del Keynes a Gazzada da un lato e alla rotonda del Ponte di Vedano dall’altro.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.