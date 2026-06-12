Cade in bici sulla Sp57 tra Gazzada e il Ponte di Vedano, lunghe code

Incidente per un ciclista sulla Sp57 tra l’A8 e il Ponte di Vedano, con conseguenti lunghe code in entrambe le direzioni, a causa delle operazioni di soccorso.

È accaduto alle 17, nel tratto appena sotto al paese di Lozza. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di un urto con altro veicolo, ma di una caduta. Il ciclista, 32enne, è stato portato in ospedale al Circolo di Varese in “codice giallo”, con ferite o traumi significativi ma non in pericolo di vita.

Come detto sono lunghe le code: alle 17.30 la colonna di veicoli inizia alla rotonda del Keynes a Gazzada da un lato e alla rotonda del Ponte di Vedano dall’altro.