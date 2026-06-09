Castiglione Olona si prepara a “Tra Arte e Degustazione”: nel weekend torna il percorso tra borgo e castello

Il connubio tra le bellezze architettoniche del Rinascimento lombardo, le eccellenze vitivinicole italiane e la grande musica dal vivo si rinnova nel cuore del Seprio. È stato ufficializzato il programma della quattordicesima edizione di “Tra Arte e Degustazione”, uno degli appuntamenti estivi di maggior richiamo e affluenza organizzati dal Comune di Castiglione Olona in stretta collaborazione con la Pro Loco locale.

La manifestazione prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 18:00, e si svilupperà come un itinerario diffuso capace di abbracciare l’intero nucleo storico di quella che Gabriele D’Annunzio battezzò come “l’Isola di Toscana in Lombardia”.

Trenta cantine e dieci tappe gastronomiche da piazza a parco

Il percorso logistico dell’evento è studiato per unire idealmente i due poli monumentali del paese. Si partirà dalla centrale piazza Garibaldi, nel cuore pulsante del borgo antico, per poi salire progressivamente lungo i sentieri che conducono al Castello di Monteruzzo.

Visto il costante incremento di pubblico registrato nelle ultime stagioni, gli organizzatori hanno confermato per il terzo anno consecutivo l’ampliamento degli spazi espositivi, dislocando i banchi d’assaggio non solo all’interno delle corti storiche ma anche lungo i prati del grande parco del castello, così da accogliere in sicurezza le migliaia di partecipanti attesi.

Il format ricalca la collaudata formula itinerante:

Acquistando il calice in vetro e i relativi ticket di consumazione presso uno dei due stand presidiati dai volontari della Pro Loco, i visitatori potranno intraprendere il proprio viaggio enologico.

Saranno presenti oltre trenta cantine vitivinicole in rappresentanza dei vitigni e delle etichette più pregiate di diverse regioni d’Italia.

Ad accompagnare i calici ci saranno dieci differenti proposte gastronomiche, curate da punti ristoro dedicati e pensate per esaltare i corretti abbinamenti tra cibo e vino.

Musei aperti in notturna per un tour esclusivo

Ad arricchire la proposta enogastronomica della serata saranno numerosi eventi artistico-musicali e spettacoli dal vivo che animeranno i diversi angoli del tracciato.

Inoltre, per chi desiderasse abbinare il percorso dei sensi alla scoperta del patrimonio storico, l’offerta culturale si estenderà anche ai principali poli espositivi cittadini. I tre musei storici di Castiglione Olona – Palazzo Branda Castiglioni, il MAP (Museo d’Arte Plastica) e il Museo della Collegiata – rimarranno straordinariamente aperti e accessibili al pubblico durante le ore serali, offrendo ai turisti e ai residenti la rara opportunità di effettuare una visita notturna ai capolavori del borgo.

Il programma dettagliato della serata e gli aggiornamenti in tempo reale sulle postazioni musicali e le cantine aderenti sono consultabili sui portali web istituzionali del Comune (www.comune.castiglione-olona.va.it) e della Pro Loco (www.prolococastiglioneolona.it).