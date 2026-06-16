C’è solo un capitano: Andrea Vanetti prolunga con i Mastini

Dopo un campionato intero passato pressoché del tutto in tribuna (una sola presenza nei playoff), Andrea Vanetti è pronto a ricominciare. E lo farà di nuovo con addosso la maglia giallonera che per lui è una seconda pelle. Il capitano ha prolungato la sua permanenza nei Mastini per quella che sarà la nona stagione consecutiva nella sua Varese.

Lo ha annunciato la società del presidente Carlo Bino che ha pubblicato parole al miele sui social per l’attaccante 35enne, protagonista di quella generazione di giocatori che hanno contribuito a riportare entusiasmo e vittorie in via Albani in anni recenti. Quella di Vanetti è la prima riconferma di un veterano conclusa dal club giallonero ed è una mossa significativa: il capitano è infatti reduce da un’operazione complicata alla spalla effettuata lo scorso settembre, che non gli ha permesso di scendere in pista nel 2025-26.

L’HCMV però gli ha – ovviamente, aggiungiamo noi – tenuto il posto in caldo in una delle linee d’attacco; Vanets si metterà quindi a disposizione del nuovo coach – il canadese Dave Rich – con l’obiettivo di tornare a colpire le difese avversarie come fatto decine e decine di volte in passato. Dal suo “ritorno a casa” avvenuto nell’estate del 2019, Vanetti ha disputato 173 partite in stagione regolare e 55 nei playoff per un totale di 188 punti. Numeri da campione, numeri da bandiera.

HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa

P: Filippo Matonti (c)

D: Lorenzo Anselmino (c); Filippo Crivellari (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c)

A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson (c), Andrea Vanetti (c).

All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)