C’è solo un capitano: Andrea Vanetti prolunga con i Mastini
Dopo una stagione ai box per l'operazione alla spalla, il 35enne attaccante è pronto a tornare in pista agli ordini del nuovo coach Dave Rich
Dopo un campionato intero passato pressoché del tutto in tribuna (una sola presenza nei playoff), Andrea Vanetti è pronto a ricominciare. E lo farà di nuovo con addosso la maglia giallonera che per lui è una seconda pelle. Il capitano ha prolungato la sua permanenza nei Mastini per quella che sarà la nona stagione consecutiva nella sua Varese.
Lo ha annunciato la società del presidente Carlo Bino che ha pubblicato parole al miele sui social per l’attaccante 35enne, protagonista di quella generazione di giocatori che hanno contribuito a riportare entusiasmo e vittorie in via Albani in anni recenti. Quella di Vanetti è la prima riconferma di un veterano conclusa dal club giallonero ed è una mossa significativa: il capitano è infatti reduce da un’operazione complicata alla spalla effettuata lo scorso settembre, che non gli ha permesso di scendere in pista nel 2025-26.
L’HCMV però gli ha – ovviamente, aggiungiamo noi – tenuto il posto in caldo in una delle linee d’attacco; Vanets si metterà quindi a disposizione del nuovo coach – il canadese Dave Rich – con l’obiettivo di tornare a colpire le difese avversarie come fatto decine e decine di volte in passato. Dal suo “ritorno a casa” avvenuto nell’estate del 2019, Vanetti ha disputato 173 partite in stagione regolare e 55 nei playoff per un totale di 188 punti. Numeri da campione, numeri da bandiera.
HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa
P: Filippo Matonti (c)
D: Lorenzo Anselmino (c); Filippo Crivellari (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c)
A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson (c), Andrea Vanetti (c).
All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.