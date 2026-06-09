Enti locali, intesa da 24 milioni tra Regione e Province: fondi per edifici pubblici e servizi

Un piano straordinario di investimenti per rimettere al centro le Province e la Città metropolitana di Milano, restituendo risorse strutturali destinate alla manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e al miglioramento dei servizi diretti ai cittadini. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata Massimo Sertori, ha approvato lo schema di convenzione-tipo che dà il via libera formale a uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro.

La misura è stata pensata per sostenere i bilanci delle amministrazioni provinciali lombarde, fortemente penalizzate negli ultimi dieci anni dai tagli e dalle riforme nazionali del comparto, e per supportarle nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi mirati.

Due milioni a ogni ente: priorità a scuole e servizi

Il provvedimento regionale stabilisce un criterio di ripartizione perfettamente paritario: la somma complessiva verrà suddivisa in quote identiche da 2 milioni di euro per ciascuna delle 11 amministrazioni provinciali del territorio e per la Città metropolitana di Milano.

La convenzione-tipo approvata a Palazzo Lombardia servirà a regolare i successivi accordi attuativi, ma la direzione strategica degli interventi è già tracciata. I finanziamenti non saranno generici, ma vincolati alla riqualificazione di spazi considerati strategici.

«In base all’accordo – ha spiegato l’assessore Massimo Sertori – saranno privilegiati gli interventi sui patrimoni immobiliari utili alla creazione di spazi chiave per l’erogazione di servizi alla cittadinanza. Vogliamo valorizzare le Province trasferendo loro somme funzionali, ad esempio, all’efficientamento delle scuole superiori e al potenziamento dei presidi territoriali a servizio dei cittadini».

Il cronoprogramma dei finanziamenti fino al 2029

I 24 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia verranno erogati in modo progressivo, coprendo un arco temporale di quattro annualità, dal 2026 fino al 2029, secondo un preciso piano di cassa per consentire agli uffici tecnici la programmazione dei cantieri:

Anno 2026: 499.200 euro totali (pari a 41.600 euro per singolo ente)

Anno 2027: 6 milioni di euro totali (pari a 500.000 euro per singolo ente)

Anno 2028: 9 milioni di euro totali (pari a 750.000 euro per singolo ente)

Anno 2029: 8.500.800 euro totali (pari a 708.400 euro per singolo ente)

Una scelta politica di vicinanza al territorio

In chiusura della presentazione della delibera, l’assessore Sertori ha voluto sottolineare il valore politico, oltre che amministrativo, dell’operazione, rimarcando il ruolo insostituibile dell’ente intermedio nel sistema delle autonomie locali.

«Regione Lombardia – ha concluso l’assessore alla partita – è da sempre vicina alle Province e a Città metropolitana. Abbiamo sempre cercato di sostenerne le funzioni trasferendo le risorse che la riforma istituzionale aveva loro sottratto. Riteniamo che l’ente territoriale Provincia, con le proprie funzioni di area vasta, sia fondamentale per essere vicina alle comunità locali».