Espressioni d’arte a Carnago

Nello spazio espositivo della Chiesa di San Rocco a Carnago, in via Italia è in corso la doppia mostra collettiva di sculture in terracotta e pregevoli quadri con varie tecniche di pittura. Espongono 24 artisti di due associazioni di Cavaria, Keramicos Aps e Blaue Reiter Odv.

Le opere rimarranno esposte nei week end dal 13 al 28 giugno 2026 , orari sabato e domenica 10,00/12,00 e 15,00/18.00. Per informazioni e visite guidate Pro Loco Carnago Aps – mail:proloco.carnago@tiscali.it