Germignaga si prepara per la sagra del pesce agone: un weekend di frittura, divertimento e musica

Una festa tutta a base di pesce del lago: agoni e alborelle pronti a saltare nelle padelle per deliziare i palati dei visitatori

Torna puntuale a Germignaga la storica Sagra dei Pescatori, oggi più comunemente nota come Sagra dell’Agone, quest’anno con il fine settimana del 27 e 28 giugno, che cade proprio con la festività di SS. Pietro e Paolo.

La tradizione si rinnova offrendo ai cittadini di Germignaga e ai turisti due giorni di festa allietati dalla fragranza della friggitura degli agoni, delle alborelle e del pesce di lago.

Una tradizione che ha radici lontane per la comunità germignaghese, dove la pesca è stata per molto tempo una delle principali risorse economiche del paese, essendo l’agone tra le specie tipiche dei grandi laghi prealpini, presente dunque in abbondanti quantità anche nelle acque del lago Maggiore.

L’evento promosso dalla Pro Loco, ha goduto di un successo particolarmente ampio nelle passate edizioni e ritorna con il connubio tra cucina, intrattenimento e musica dal vivo, nella due giorni del Boschetto, che si aprirà sabato 27 giugno alle ore 19.

Specialità proposte dallo stand gastronomico della Pro Loco

Linguine al persico

Lasagne alla Bolognese

Roast-beef all’inglese

Agoni fritti

Alborelle fritte

Agoni in carpione

Fritto di Lago

Possibilità di asporto.

NO prenotazioni

Sabato 27 giugno

Ore 20.30, esibizione del Corpo Musicale di Germignaga

Ore 22 fuochi artificiali sul lago organizzati dal comune di Luino che si ammirare comodamente dal “Boschetto” e dal Lungolago di Germignaga.

Domenica 28 giugno

Ore 12.30 pranzo

Ore 19 cena

Dalle ore 21 serata latino americana con balli sfrenati

Se questo evento fa già cantare le vostre papille gustative, potete informarvi chiamando Roberto al 3487349908 o Giada al 3486941156. È un weekend che promette di essere indimenticabile!