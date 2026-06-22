Evento sponsorizzato
Germignaga si prepara per la sagra del pesce agone: un weekend di frittura, divertimento e musica
Una festa tutta a base di pesce del lago: agoni e alborelle pronti a saltare nelle padelle per deliziare i palati dei visitatori
Torna puntuale a Germignaga la storica Sagra dei Pescatori, oggi più comunemente nota come Sagra dell’Agone, quest’anno con il fine settimana del 27 e 28 giugno, che cade proprio con la festività di SS. Pietro e Paolo.
La tradizione si rinnova offrendo ai cittadini di Germignaga e ai turisti due giorni di festa allietati dalla fragranza della friggitura degli agoni, delle alborelle e del pesce di lago.
Una tradizione che ha radici lontane per la comunità germignaghese, dove la pesca è stata per molto tempo una delle principali risorse economiche del paese, essendo l’agone tra le specie tipiche dei grandi laghi prealpini, presente dunque in abbondanti quantità anche nelle acque del lago Maggiore.
L’evento promosso dalla Pro Loco, ha goduto di un successo particolarmente ampio nelle passate edizioni e ritorna con il connubio tra cucina, intrattenimento e musica dal vivo, nella due giorni del Boschetto, che si aprirà sabato 27 giugno alle ore 19.
Specialità proposte dallo stand gastronomico della Pro Loco
- Linguine al persico
- Lasagne alla Bolognese
- Roast-beef all’inglese
- Agoni fritti
- Alborelle fritte
- Agoni in carpione
- Fritto di Lago
Possibilità di asporto.
NO prenotazioni
Sabato 27 giugno
Ore 20.30, esibizione del Corpo Musicale di Germignaga
Ore 22 fuochi artificiali sul lago organizzati dal comune di Luino che si ammirare comodamente dal “Boschetto” e dal Lungolago di Germignaga.
Domenica 28 giugno
Ore 12.30 pranzo
Ore 19 cena
Dalle ore 21 serata latino americana con balli sfrenati
Se questo evento fa già cantare le vostre papille gustative, potete informarvi chiamando Roberto al 3487349908 o Giada al 3486941156. È un weekend che promette di essere indimenticabile!