Varese News

Tempo libero

Il freestyle di Vanni Oddera e Gruppo Daboot conquista Gavirate e abbatte le barriere

Un successo la manifestazione "Emozioni in Movimento" voluta dall'amministrazione comunale insieme al Progetto Rughe. Una domenica di esibizioni ma anche solidarietà

freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate

Un successo sopra ogni aspettativa la giornata di “Emozioni in Movimento – Oltre le Barriere” che si è svolta domenica 21 giugno a Gavirate. Vanni Oddera e il gruppo Daboot hanno portato nel cuore della città uno spettacolo acrobatico di freestyle motocross a cui Vanni Oddera ha aggiunto anche la sua offerta di “moto terapia”.

Galleria fotografica

Esibizione di freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate 4 di 6
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate

A Gavirate una giornata di inclusione e spettacolo con la mototerapia ed “Emozioni in Movimento”

Esibizioni, attività sportive, laboratori, incontri e momenti dedicati alle famiglie hanno animato il centro Gavirate confermando il successo della formula di solidarietà e spettacolo voluta dall’amministrazione comunale insieme al Progetto Rughe Odv.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Giugno 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Esibizione di freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate 4 di 6
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate
freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.