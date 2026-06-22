Il freestyle di Vanni Oddera e Gruppo Daboot conquista Gavirate e abbatte le barriere

Un successo sopra ogni aspettativa la giornata di “Emozioni in Movimento – Oltre le Barriere” che si è svolta domenica 21 giugno a Gavirate. Vanni Oddera e il gruppo Daboot hanno portato nel cuore della città uno spettacolo acrobatico di freestyle motocross a cui Vanni Oddera ha aggiunto anche la sua offerta di “moto terapia”.

Galleria fotografica Esibizione di freestyle con Vanni Oddera e i Daboot a Gavirate 4 di 6

Esibizioni, attività sportive, laboratori, incontri e momenti dedicati alle famiglie hanno animato il centro Gavirate confermando il successo della formula di solidarietà e spettacolo voluta dall’amministrazione comunale insieme al Progetto Rughe Odv.