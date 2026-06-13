Il varesino Alessandro Chiesa tra le eccellenze premiate da Mattarella
Ex studente della Scuola Europea di Varese e oggi docente all'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ha ricevuto il prestigioso Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» per le Scienze dell’informazione
C’è anche un varesino tra le eccellenze scientifiche premiate dall’Accademia Nazionale dei Lincei. Alessandro Chiesa, ex studente della Scuola Europea di Varese e oggi docente all’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ha ricevuto il prestigioso Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» per le Scienze dell’informazione.
La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, nella sede di Palazzo Corsini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei Roberto Antonelli.
Il più prestigioso riconoscimento scientifico italiano
Il Premio «Antonio Feltrinelli» è considerato il riconoscimento più prestigioso e storico d’Italia in ambito scientifico e culturale. Viene assegnato dall’Accademia Nazionale dei Lincei grazie al lascito dell’imprenditore e artista Antonio Feltrinelli e celebra personalità che si sono distinte nelle scienze e nelle arti.
La sezione «Giovani», attribuita ad Alessandro Chiesa, è riservata a cittadini italiani con meno di 40 anni che abbiano raggiunto risultati scientifici di eccezionale valore e ottenuto una riconosciuta notorietà internazionale nel proprio settore di attività.
Dalla Scuola Europea di Varese ai vertici della ricerca internazionale
Nato nel 1987, Alessandro Chiesa ha frequentato la Scuola Europea di Varese, dove ha conseguito il Baccalaureato Europeo nel 2005. Dopo gli studi in città ha proseguito il proprio percorso accademico negli Stati Uniti, al Massachusetts Institute of Technology (MIT), ottenendo sia la laurea sia il dottorato di ricerca in Computer Science. Successivamente ha insegnato all’Università della California di Berkeley prima di trasferirsi in Svizzera, dove oggi ricopre il ruolo di professore associato di Computer Science all’EPFL di Losanna.
Un pioniere della crittografia moderna
Il riconoscimento premia una carriera già ricca di risultati nel campo dell’informatica teorica e della crittografia. Chiesa è infatti co-fondatore di importanti progetti di ricerca legati alla crittografia moderna ed è considerato a livello internazionale uno dei principali esperti nello sviluppo delle cosiddette Zero-Knowledge Proofs (ZKP), i sistemi di prova a conoscenza zero che consentono di verificare informazioni senza rivelarne il contenuto. Un risultato che porta anche il nome di Varese tra le eccellenze della ricerca scientifica premiate dall’Accademia Nazionale dei Lincei.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.