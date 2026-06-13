Il varesino Alessandro Chiesa tra le eccellenze premiate da Mattarella

C’è anche un varesino tra le eccellenze scientifiche premiate dall’Accademia Nazionale dei Lincei. Alessandro Chiesa, ex studente della Scuola Europea di Varese e oggi docente all’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ha ricevuto il prestigioso Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» per le Scienze dell’informazione.

La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, nella sede di Palazzo Corsini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei Roberto Antonelli.

Il più prestigioso riconoscimento scientifico italiano

Il Premio «Antonio Feltrinelli» è considerato il riconoscimento più prestigioso e storico d’Italia in ambito scientifico e culturale. Viene assegnato dall’Accademia Nazionale dei Lincei grazie al lascito dell’imprenditore e artista Antonio Feltrinelli e celebra personalità che si sono distinte nelle scienze e nelle arti.

La sezione «Giovani», attribuita ad Alessandro Chiesa, è riservata a cittadini italiani con meno di 40 anni che abbiano raggiunto risultati scientifici di eccezionale valore e ottenuto una riconosciuta notorietà internazionale nel proprio settore di attività.

Dalla Scuola Europea di Varese ai vertici della ricerca internazionale

Nato nel 1987, Alessandro Chiesa ha frequentato la Scuola Europea di Varese, dove ha conseguito il Baccalaureato Europeo nel 2005. Dopo gli studi in città ha proseguito il proprio percorso accademico negli Stati Uniti, al Massachusetts Institute of Technology (MIT), ottenendo sia la laurea sia il dottorato di ricerca in Computer Science. Successivamente ha insegnato all’Università della California di Berkeley prima di trasferirsi in Svizzera, dove oggi ricopre il ruolo di professore associato di Computer Science all’EPFL di Losanna.

Un pioniere della crittografia moderna

Il riconoscimento premia una carriera già ricca di risultati nel campo dell’informatica teorica e della crittografia. Chiesa è infatti co-fondatore di importanti progetti di ricerca legati alla crittografia moderna ed è considerato a livello internazionale uno dei principali esperti nello sviluppo delle cosiddette Zero-Knowledge Proofs (ZKP), i sistemi di prova a conoscenza zero che consentono di verificare informazioni senza rivelarne il contenuto. Un risultato che porta anche il nome di Varese tra le eccellenze della ricerca scientifica premiate dall’Accademia Nazionale dei Lincei.