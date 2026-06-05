Incidente stradale sulla statale 336, un ferito in codice rosso 

Grave incidente stradale nella notte lungo la SS336 Dir, nel tratto che collega Malpensa all’autostrada A4, in prossimità del Terminal 2 di Malpensa, nel territorio di Somma Lombardo.

L’allarme è scattato alle 4 per uno scontro tra un’automobile e una motocicletta. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente di 42 e 47 anni.

La centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e un Mezzo di Soccorso Avanzato di secondo livello. Sono stati inoltre allertati la Polizia Stradale di Varese e i Vigili del Fuoco di Varese per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, mentre il secondo è giunto nello stesso ospedale in codice verde.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.