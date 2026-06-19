Industria di Varese cerca operai per stampaggio materie plastiche e cambio stampi
Un'opportunità di lavoro che prevede l'inserimento a tempo pieno
Industria di Varese cerca operai per stampaggio materie plastiche e cambio stampi da inserire a tempo pieno nel proprio organico.
È richiesta esperienza di almeno 5 anni in questo in questo lavoro e la disponibilità a lavorare sui tre turni (notte compresa).
Per candidarsi inviare il curriculum a emmanuele@fumagalli.it.
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